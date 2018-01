Horáček má plán, jak porazit Zemana. Volte takticky, vyzval Pražany

„Vyzývám Prahu, aby volila takticky. Podle regionů jsem to opravdu já, kdo Miloše Zemana porazit může. Čím víc nás půjde k volbám, tím se šance zvyšuje,“ řekl textař a podnikatel Michal Horáček na pondělní tiskové konferenci. Dodal, že regiony „podle přání Prahy“ nevolí. „Praha ovšem nemůže vyhrát bez zbytku republiky. Ať je to tentokrát Praha, která dá svůj hlas kandidátovi s podporou regionů. Jedině to je klíčem k porážce Miloše Zemana,“ uvedl kandidát na prezidentskou funkci.

Podle Horáčkova týmu průzkumy agentur Kantar TNS a Median pro Českou televizi a agentury G82 ukázaly, že Horáčka zná 86 procent lidí a Jiřího Drahoše 71 procent. V obcích, menších městech a městech do 100 tisíc obyvatel by Miloše Zemana v prvním kole volilo 37 procent voličů, Horáčka 17 procent a bývalého šéfa Akademie věd ČR Jiřího Drahoše 13 procent. Horáček dnes řekl, že pokud by v prezidentské volbě neuspěl a do dalšího kola se nedostal, podpoří jakéhokoliv Zemanova protikandidáta.

Dnes zveřejněný průzkum agentury STEM/MARK pak ukázal, že pokud by nynější prezident postoupil do druhého kola voleb, největší šanci porazit ho má Drahoš. Zvítězit by nad ním ale mohl i Horáček, Marek Hilšer či Pavel Fischer, kdyby jim hlas dali nerozhodnutí voliči. Pokud by v druhém kole proti sobě stanuli Zeman s Horáčkem, dalo by Zemanovi hlas 46 procent lidí a Horáčkovi 44 procent. Desetina volících pak ještě není rozhodnuta.

„Chci všechny voliče, úplně všechny, ať žijí na samotě u lesa, nebo na Staroměstském náměstí,“ uvedl Horáček. Podle něj jsou předsudky to, že má některý kandidát podporu žen, lidí s vyšším vzděláním či na Moravě.

Horáček pro svou kandidaturu získal 86 940 podpisů. Na facebooku má 81 500 fanoušků. Jeho tým v kampani zatím odpověděl na 12 500 zpráv a napočítal 750 tisíc odeslaných mailů. Horáčkova videa zaznamenala na internetu 4,6 milionu zhlédnutí. Podle analýzy protikorupční organizace Transparency International kampaň nejtransparentněji z devíti kandidátů vede právě Horáček, nejméně průhledné financování má Zeman.

