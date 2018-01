Horáček by chtěl za kancléře Bláhu, autora služby Hlídač státu

„V případě úspěchu v prezidentské volbě by kancléřem Michala Horáčka byl známý bojovník za transparentnost státní správy, podnikatel a specialista na IT Michal Bláha,“ uvedl Horáčkův mluvčí Jiří Táborský.

Horáček poznamenal, že jako kandidát chce být transparentní a zveřejnil o sobě vše, co zveřejnit šlo. „A mnohokrát jsem řekl, že jaká byla má kampaň, takový by byl i výkon prezidentské funkce. Proto bych funkcí kancléře pověřil jednoho ze členů svého poradenského sboru pana Michala Bláhu,“ poznamenal. Bláha má podle něj velké zkušenosti s řízením firem a léta bojuje za vyšší transparentnost státní správy.

Nejtransparentnější je Horáček. Zemanovi lidé možná obcházejí zákon

Služba Hlídač smluv získala na konci listopadu v anketě Křišťálová lupa cenu za projekt roku.

Prezidentští kandidáti vesměs kandidáty na post kancléře nezveřejnili. Vratislav Kulhánek řekl, že by to byla žena. Kancléře současnému prezidentovi dělá Vratislav Mynář, často kritizovaný za to, že mu Národní bezpečnostní úřad odmítl udělit bezpečnostní prověrku.

Váháte nad tím, koho volit? Vyzkoušejte si volební kalkulačku

O volbě prezidenta čtěte více v rubrice Prezidentské volby 2018: