Po telefonickém hovoru s panem Jiřím Drahošem, který mne ujistil o souhlasném stanovisku v klíčových otázkách, mu vyjadřuji plnou podporu pro druhé kolo prezidentské volby. Doporučuji vám, mým voličům a podporovatelům, abyste udělali totéž, napsal na svůj twitterový účet Pavel Fischer.

Výsledky prvního kola prezidentských voleb:

61.9 %

volební účast 99.9 %

sečtených okrsků 38.6 %

1 982 663 Miloš Zeman 26.6 %

1 366 206 Jiří Drahoš 10.2 %

525 446 Pavel Fischer 9.2 %

471 378 Michal Horáček 8.8 %

453 874 Marek Hilšer 4.3 %

221 005 Mirek Topolánek 1.2 %

63 187 Jiří Hynek 0.6 %

29 164 Petr Hannig 0.5 %

24 394 Vratislav Kulhánek

× Hlavní město Praha 67.6 %

volební účast 99.6 %

sečtených okrsků 215 073 hlasů Jiří Drahoš 35 % 137 793 hlasů Miloš Zeman 22.4 % 83 117 hlasů Pavel Fischer 13.5 % 68 533 hlasů Michal Horáček 11.2 % 57 818 hlasů Marek Hilšer 9.4 % 38 842 hlasů Mirek Topolánek 6.3 % 7 209 hlasů Jiří Hynek 1.2 % 2 775 hlasů Petr Hannig 0.5 % 2 724 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Středočeský kraj 64.7 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 226 606 hlasů Miloš Zeman 34.2 % 189 909 hlasů Jiří Drahoš 28.6 % 71 609 hlasů Michal Horáček 10.8 % 62 891 hlasů Marek Hilšer 9.5 % 62 731 hlasů Pavel Fischer 9.5 % 32 211 hlasů Mirek Topolánek 4.9 % 9 141 hlasů Jiří Hynek 1.4 % 3 980 hlasů Petr Hannig 0.6 % 3 899 hlasů Vratislav Kulhánek 0.6 % Jihočeský kraj 63.3 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 121 837 hlasů Miloš Zeman 37.8 % 85 584 hlasů Jiří Drahoš 26.6 % 33 046 hlasů Pavel Fischer 10.3 % 30 281 hlasů Marek Hilšer 9.4 % 30 053 hlasů Michal Horáček 9.3 % 12 696 hlasů Mirek Topolánek 3.9 % 4 184 hlasů Jiří Hynek 1.3 % 2 714 hlasů Vratislav Kulhánek 0.8 % 1 900 hlasů Petr Hannig 0.6 % Plzeňský kraj 61.4 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 115 402 hlasů Miloš Zeman 41.5 % 69 699 hlasů Jiří Drahoš 25.1 % 26 627 hlasů Michal Horáček 9.6 % 24 503 hlasů Marek Hilšer 8.8 % 23 947 hlasů Pavel Fischer 8.6 % 11 400 hlasů Mirek Topolánek 4.1 % 3 478 hlasů Jiří Hynek 1.3 % 1 791 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 302 hlasů Vratislav Kulhánek 0.5 % Karlovarský kraj 52.1 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 53 562 hlasů Miloš Zeman 43.9 % 30 154 hlasů Jiří Drahoš 24.7 % 12 835 hlasů Michal Horáček 10.5 % 10 473 hlasů Marek Hilšer 8.6 % 8 116 hlasů Pavel Fischer 6.7 % 4 288 hlasů Mirek Topolánek 3.5 % 1 385 hlasů Jiří Hynek 1.1 % 714 hlasů Petr Hannig 0.6 % 495 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Ústecký kraj 52.8 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 160 631 hlasů Miloš Zeman 47.1 % 72 923 hlasů Jiří Drahoš 21.4 % 37 040 hlasů Michal Horáček 10.9 % 30 746 hlasů Marek Hilšer 9 % 20 181 hlasů Pavel Fischer 5.9 % 11 901 hlasů Mirek Topolánek 3.5 % 4 219 hlasů Jiří Hynek 1.2 % 2 024 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 408 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Liberecký kraj 60.7 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 77 300 hlasů Miloš Zeman 36.4 % 56 439 hlasů Jiří Drahoš 26.6 % 24 265 hlasů Michal Horáček 11.4 % 21 115 hlasů Marek Hilšer 9.9 % 18 573 hlasů Pavel Fischer 8.7 % 9 305 hlasů Mirek Topolánek 4.4 % 2 881 hlasů Jiří Hynek 1.4 % 1 420 hlasů Petr Hannig 0.7 % 1 272 hlasů Vratislav Kulhánek 0.6 % Královéhradecký kraj 64.1 %

volební účast 98.9 %

sečtených okrsků 101 705 hlasů Miloš Zeman 36.6 % 75 356 hlasů Jiří Drahoš 27.1 % 29 266 hlasů Michal Horáček 10.5 % 27 964 hlasů Marek Hilšer 10.1 % 25 518 hlasů Pavel Fischer 9.2 % 11 520 hlasů Mirek Topolánek 4.1 % 3 599 hlasů Jiří Hynek 1.3 % 1 684 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 419 hlasů Vratislav Kulhánek 0.5 % Pardubický kraj 65 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 103 885 hlasů Miloš Zeman 39.1 % 70 124 hlasů Jiří Drahoš 26.4 % 26 162 hlasů Pavel Fischer 9.9 % 24 993 hlasů Michal Horáček 9.4 % 24 486 hlasů Marek Hilšer 9.2 % 9 831 hlasů Mirek Topolánek 3.7 % 3 275 hlasů Jiří Hynek 1.2 % 1 636 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 123 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Kraj Vysočina 67 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 115 551 hlasů Miloš Zeman 42.2 % 67 161 hlasů Jiří Drahoš 24.5 % 32 319 hlasů Pavel Fischer 11.8 % 24 638 hlasů Marek Hilšer 9 % 19 214 hlasů Michal Horáček 7 % 8 713 hlasů Mirek Topolánek 3.2 % 3 280 hlasů Jiří Hynek 1.2 % 1 589 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 242 hlasů Vratislav Kulhánek 0.5 % Jihomoravský kraj 62.6 %

volební účast 99.9 %

sečtených okrsků 232 462 hlasů Miloš Zeman 39.4 % 152 329 hlasů Jiří Drahoš 25.8 % 71 542 hlasů Pavel Fischer 12.1 % 48 332 hlasů Marek Hilšer 8.2 % 46 234 hlasů Michal Horáček 7.8 % 25 430 hlasů Mirek Topolánek 4.3 % 7 433 hlasů Jiří Hynek 1.3 % 3 439 hlasů Petr Hannig 0.6 % 2 265 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Olomoucký kraj 60.4 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 139 192 hlasů Miloš Zeman 45.2 % 69 852 hlasů Jiří Drahoš 22.7 % 32 369 hlasů Pavel Fischer 10.5 % 25 058 hlasů Marek Hilšer 8.1 % 23 427 hlasů Michal Horáček 7.6 % 11 394 hlasů Mirek Topolánek 3.7 % 3 761 hlasů Jiří Hynek 1.2 % 1 847 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 351 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Zlínský kraj 63.7 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 122 138 hlasů Miloš Zeman 40.5 % 72 048 hlasů Jiří Drahoš 23.9 % 40 831 hlasů Pavel Fischer 13.6 % 25 470 hlasů Marek Hilšer 8.5 % 21 297 hlasů Michal Horáček 7.1 % 12 765 hlasů Mirek Topolánek 4.2 % 3 788 hlasů Jiří Hynek 1.3 % 1 675 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 202 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Moravskoslezský kraj 56.8 %

volební účast 99.9 %

sečtených okrsků 273 668 hlasů Miloš Zeman 49.2 % 133 919 hlasů Jiří Drahoš 24.1 % 44 438 hlasů Pavel Fischer 8 % 38 691 hlasů Marek Hilšer 7 % 34 803 hlasů Michal Horáček 6.3 % 20 147 hlasů Mirek Topolánek 3.6 % 5 425 hlasů Jiří Hynek 1 % 2 672 hlasů Petr Hannig 0.5 % 1 937 hlasů Vratislav Kulhánek 0.3 %

Michal Horáček počítá s tím, že v případném druhém kole podpoří protikandidáta současné hlavy státu Miloše Zemana. Řekl to novinářům ve svém volebním štábu. Zemanovu protikandidátovi by nabídl i prostor na billboardech, které má pro období mezi oběma koly voleb předplacené, dodal.

Horáček, který v průběžných výsledcích aktuálně bojuje o čtvrtou příčku s Markem Hilšerem, novinářům řekl, že do kampaně dal všechno a bral ji vážně. Předvolební debaty osmi Zemanových vyzyvatelů podle něj přinesly kultivovanější diskusi. „Podařilo se nám nastavit novou laťku, která, doufám, v české politice zůstane,“ uvedl Horáček.

V případném druhém kole chce podpořit svou energií i svými prostředky kohokoliv, kdo postoupí proti Zemanovi. „Pokud bych to neměl být já, nabídnu takovému kandidátovi prostor na billboardech, které jsem koupil, abych ukázal, že to myslím vážně,“ konstatoval Horáček. Na přímý dotaz, zda by se podpora týkala i aktuálně druhého Jiřího Drahoše, odpověděl Horáček, že samozřejmě.

Jaká nálada panuje ve štábech kandidátů?

Horáček bude rád, když mezi Zemanovými protikandidáty bude někdo výrazně před ostatními. „Pak by bylo možné udělat takovou občanskou koalici. Musí to být aktivní, nestačí přijít zase za čtrnáct dní a čekat, že to dobře dopadne. Kandidát, který tam postoupí, může potřebovat pomoc, případně doporučení směrem k mým příznivcům,“ uvedl.

Budoucí podporu může Drahoš očekávat i od Marka Hilšera. Ten uvedl, že by chtěl, aby český prezident byl nezávislý. „Někdo, kdo nebude loutkou zákulisních lobby, někdo, kdo vyjde z občanské společnosti,“ řekl. Sympatie Drahošovi pak vyjádřil i na svém twitterovém účtu.

Ocěnuji gesto od @m_horacek pro @jiridrahos1. I já a můj tým se mu pokusíme pomoct. Díky moc, budoucnost je na nás! — Marek Hilšer (@MarekHilser) 13. ledna 2018

Bývalý premiér Mirek Topolánek vyzval před druhým koleb voleb hlavy státu své voliče, aby hlasovali pro někdejšího předsedu Akademie věd Jiřího Drahoše. Má podle něj šanci porazit současného prezidenta Miloše Zemana. Po sečtení zhruba osmdesáti procent okrsků měl Topolánek čtyři procenta a uznal svou porážku. Popřál postupujícím do druhého kola, tedy Drahošovi a Zemanovi.

„Chtěl bych vyzvat všechny podporovatele, aby dali hlas Drahošovi, bude to dobrá volba pro Českou republiku. Ve druhém kole, pokud se síly spojí, nebude bez šance,“ uvedl Topolánek na tiskové konferenci ve svém štábu. Zatím nechtěl hodnotit důvody svého neúspěchu.

Dosavadnímu prezidentovi Zemanovi má v úmyslu v druhém kole hodit svůj hlas Petr Hannig. Je blízký jeho politickému názoru. „Doporučuji tedy voličům, aby volili Miloše Zemana, ale ponechávám jim volnou cestu, protože nikomu člověk nemůže absolutně doporučovat,“ uvedl. Osm kandidátů, kteří chodili na rozdíl od Zemana do debat, podle něj mělo korektní vztahy bez nevraživosti či antipatií.

Hannig je spokojen s tím, že neskončil poslední. V konečných výsledcích ho překvapil téměř devítiprocentní zisk Marka Hilšera. „Také neměl v podstatě žádné billboardy a vyletěl hrozně vzhůru,“ uvedl.

