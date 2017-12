Favority prezidentský voleb jsou Zeman s Drahošem. Jejich šance jsou vyrovnané

„Lze nyní říct, že na zhruba 90 procent vyhraje volby buď Miloš Zeman, nebo Jiří Drahoš. Jejich šance jsou dlouhodobě poměrně vyrovnané. S velkou mírou jistoty můžeme říct, že pokud se do druhého kola nedostane Jiří Drahoš, prezidentem se stane Miloš Zeman,“ sdělila autorka projektu Zuzana Havránková z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Model pravděpodobnosti vítězství kandidátů ve druhém kole prezidentských voleb vychází podle Havránkové z 11 relevantních průzkumů pro první i druhé kolo za posledních několik měsíců a sázkových kurzů Fortuny a Tipsportu. „Zahrnutí sázkových kurzů je důležité, protože zachycuje denně aktuální nálady ve společnosti. Je zapotřebí si totiž uvědomit, že průzkumy jsou zpracovány a publikovány se zpožděním až několika týdnů,“ uvedla Havránková. Podotkla, že průzkumy jsou navíc většinou tvořeny na vzorku kolem tisíce lidí a mají určitou chybovost.

Podle modelu na webu Kdovyhrajevolby.cz, který ho minimálně jednou denně aktualizuje, tak dnes činila pravděpodobnost na vítězství Drahoše ve druhém kole prezidentských voleb 44,02 procenta a u Zemana 43,36 procenta. V poslední listopadový den model naopak přisuzoval Zemanovi pravděpodobnost vítězství 44,76 procenta a u bývalého šéfa AV 42,53 procenta.

„Pro milovníky sázení lze dodat, že na Jiřího Drahoše se nyní vyplatí si vsadit: současný kurz kolem 2,8 je výhodnější, než co naznačuje náš model,“ doplnila Havránková.

Podle ní v Česku další projekt kombinující veřejné průzkumy a sázkové kurzy neexistuje. V zahraničí, zejména v USA, jsou ale poměrně běžné. „Mnoho lidí totiž zajímá, jaký je v daný časový okamžik nejlepší dostupný odhad výsledku nadcházejících voleb. O takovou službu se snažíme, ačkoli samozřejmě i model založený na všech dostupných informacích se může mýlit,“ dodala Havránková.

Poslední průzkumy veřejného mínění přisuzují největší podporu ve volbách také Zemanovi a Drahošovi. Například podle říjnového průzkumu CVVM by Zemana v lednu volilo 34 procenta lidí, kteří se chtějí voleb zúčastnit, a Drahoše 22 procent. Listopadový průzkum TNS Kantar a Medianu ukázal na Zemanovu podporu 41,5 procenta hlasů, Drahoš by podle něj dostal 30,5 procenta hlasů. Také z průzkumu společnosti Median z přelomu října a listopadu vyplynulo, že do druhého kola voleb by se dostal Zeman a Drahoš, který by v něm získal 51 procent hlasů a Zeman 49 procent

