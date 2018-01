Dobrá rada od Babiše. Zemanovi doporučil, ať se distancuje od kontroverzních spolupracovníků

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček uvedl, že Zeman je s vyjádřením premiéra seznámen. „V tuto chvíli ale nebudu reagovat,“ uvedl Ovčáček.

Babiš v rámci doporučení Zemanovi uvedl, že mluví z pozice politika, který je nezkušený v zahraniční politice. Takto Babiše označil Zeman v situaci, kdy se premiér odmítl připojit k návrhu Spojených států na uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele a k přesunutí ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.

První kolo prezidentských v obrazech:

„I když pan prezident říkal, že nerozumím zahraniční politice, tak bych si dovolil z pozice nezkušeného politika mu poradit, že pokud chce uspět v druhém kole, tak by měl jasně deklarovat, že nechce naši zemi orientovat na východ, což mu neustále někdo vyčítá. Že nechce orientovat naši zemi na Rusko a Čínu a že to dělá jenom pro naše firmy, které tam chtějí dělat byznys,“ řekl premiér. Připomněl také, že zahraniční politika je v gesci vlády a on jako premiér je proevropsky orientovaný.

Doporučil Zemanovi, aby se před druhým kolem zúčastnil alespoň dvou debat. Prezident před prvním kolem diskutovat s dalšími kandidáty odmítl. Premiér nechtěl hodnotit, jak silný je Drahoš jako Zemanův protikandidát. „Rétoricky není v Česku nikdo, kdo dokáže mluvit hodinu bez papíru v češtině, angličtině a ruštině. Kdybych já mluvil jako prezident Zeman, tak mám (ve volbách) o deset procent víc,“ dodal.

Výsledky prvního kola prezidentských voleb:

61.9 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 38.6 %

1 985 547 Miloš Zeman 26.6 %

1 369 601 Jiří Drahoš 10.2 %

526 694 Pavel Fischer 9.2 %

472 643 Michal Horáček 8.8 %

454 949 Marek Hilšer 4.3 %

221 689 Mirek Topolánek 1.2 %

63 348 Jiří Hynek 0.6 %

29 228 Petr Hannig 0.5 %

24 442 Vratislav Kulhánek

× Hlavní město Praha 67.6 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 216 167 hlasů Jiří Drahoš 35 % 138 437 hlasů Miloš Zeman 22.4 % 83 514 hlasů Pavel Fischer 13.5 % 68 892 hlasů Michal Horáček 11.2 % 58 164 hlasů Marek Hilšer 9.4 % 39 046 hlasů Mirek Topolánek 6.3 % 7 260 hlasů Jiří Hynek 1.2 % 2 795 hlasů Petr Hannig 0.5 % 2 738 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Středočeský kraj 64.7 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 226 868 hlasů Miloš Zeman 34.2 % 190 236 hlasů Jiří Drahoš 28.6 % 71 746 hlasů Michal Horáček 10.8 % 63 016 hlasů Marek Hilšer 9.5 % 62 895 hlasů Pavel Fischer 9.5 % 32 266 hlasů Mirek Topolánek 4.9 % 9 162 hlasů Jiří Hynek 1.4 % 3 987 hlasů Petr Hannig 0.6 % 3 907 hlasů Vratislav Kulhánek 0.6 % Jihočeský kraj 63.3 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 121 837 hlasů Miloš Zeman 37.8 % 85 584 hlasů Jiří Drahoš 26.6 % 33 046 hlasů Pavel Fischer 10.3 % 30 281 hlasů Marek Hilšer 9.4 % 30 053 hlasů Michal Horáček 9.3 % 12 696 hlasů Mirek Topolánek 3.9 % 4 184 hlasů Jiří Hynek 1.3 % 2 714 hlasů Vratislav Kulhánek 0.8 % 1 900 hlasů Petr Hannig 0.6 % Plzeňský kraj 61.4 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 115 402 hlasů Miloš Zeman 41.5 % 69 699 hlasů Jiří Drahoš 25.1 % 26 627 hlasů Michal Horáček 9.6 % 24 503 hlasů Marek Hilšer 8.8 % 23 947 hlasů Pavel Fischer 8.6 % 11 400 hlasů Mirek Topolánek 4.1 % 3 478 hlasů Jiří Hynek 1.3 % 1 791 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 302 hlasů Vratislav Kulhánek 0.5 % Karlovarský kraj 52.1 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 53 562 hlasů Miloš Zeman 43.9 % 30 154 hlasů Jiří Drahoš 24.7 % 12 835 hlasů Michal Horáček 10.5 % 10 473 hlasů Marek Hilšer 8.6 % 8 116 hlasů Pavel Fischer 6.7 % 4 288 hlasů Mirek Topolánek 3.5 % 1 385 hlasů Jiří Hynek 1.1 % 714 hlasů Petr Hannig 0.6 % 495 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Ústecký kraj 52.8 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 160 631 hlasů Miloš Zeman 47.1 % 72 923 hlasů Jiří Drahoš 21.4 % 37 040 hlasů Michal Horáček 10.9 % 30 746 hlasů Marek Hilšer 9 % 20 181 hlasů Pavel Fischer 5.9 % 11 901 hlasů Mirek Topolánek 3.5 % 4 219 hlasů Jiří Hynek 1.2 % 2 024 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 408 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Liberecký kraj 60.7 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 77 300 hlasů Miloš Zeman 36.4 % 56 439 hlasů Jiří Drahoš 26.6 % 24 265 hlasů Michal Horáček 11.4 % 21 115 hlasů Marek Hilšer 9.9 % 18 573 hlasů Pavel Fischer 8.7 % 9 305 hlasů Mirek Topolánek 4.4 % 2 881 hlasů Jiří Hynek 1.4 % 1 420 hlasů Petr Hannig 0.7 % 1 272 hlasů Vratislav Kulhánek 0.6 % Královéhradecký kraj 64.2 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 103 297 hlasů Miloš Zeman 36.5 % 76 955 hlasů Jiří Drahoš 27.2 % 29 933 hlasů Michal Horáček 10.6 % 28 438 hlasů Marek Hilšer 10 % 26 072 hlasů Pavel Fischer 9.2 % 11 868 hlasů Mirek Topolánek 4.2 % 3 664 hlasů Jiří Hynek 1.3 % 1 716 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 443 hlasů Vratislav Kulhánek 0.5 % Pardubický kraj 65 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 103 885 hlasů Miloš Zeman 39.1 % 70 124 hlasů Jiří Drahoš 26.4 % 26 162 hlasů Pavel Fischer 9.9 % 24 993 hlasů Michal Horáček 9.4 % 24 486 hlasů Marek Hilšer 9.2 % 9 831 hlasů Mirek Topolánek 3.7 % 3 275 hlasů Jiří Hynek 1.2 % 1 636 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 123 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Kraj Vysočina 67 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 115 551 hlasů Miloš Zeman 42.2 % 67 161 hlasů Jiří Drahoš 24.5 % 32 319 hlasů Pavel Fischer 11.8 % 24 638 hlasů Marek Hilšer 9 % 19 214 hlasů Michal Horáček 7 % 8 713 hlasů Mirek Topolánek 3.2 % 3 280 hlasů Jiří Hynek 1.2 % 1 589 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 242 hlasů Vratislav Kulhánek 0.5 % Jihomoravský kraj 62.6 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 232 712 hlasů Miloš Zeman 39.4 % 152 645 hlasů Jiří Drahoš 25.9 % 71 657 hlasů Pavel Fischer 12.1 % 48 430 hlasů Marek Hilšer 8.2 % 46 313 hlasů Michal Horáček 7.8 % 25 492 hlasů Mirek Topolánek 4.3 % 7 455 hlasů Jiří Hynek 1.3 % 3 443 hlasů Petr Hannig 0.6 % 2 267 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Olomoucký kraj 60.4 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 139 192 hlasů Miloš Zeman 45.2 % 69 852 hlasů Jiří Drahoš 22.7 % 32 369 hlasů Pavel Fischer 10.5 % 25 058 hlasů Marek Hilšer 8.1 % 23 427 hlasů Michal Horáček 7.6 % 11 394 hlasů Mirek Topolánek 3.7 % 3 761 hlasů Jiří Hynek 1.2 % 1 847 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 351 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Zlínský kraj 63.7 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 122 138 hlasů Miloš Zeman 40.5 % 72 048 hlasů Jiří Drahoš 23.9 % 40 831 hlasů Pavel Fischer 13.6 % 25 470 hlasů Marek Hilšer 8.5 % 21 297 hlasů Michal Horáček 7.1 % 12 765 hlasů Mirek Topolánek 4.2 % 3 788 hlasů Jiří Hynek 1.3 % 1 675 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 202 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Moravskoslezský kraj 56.8 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 273 804 hlasů Miloš Zeman 49.2 % 133 978 hlasů Jiří Drahoš 24.1 % 44 456 hlasů Pavel Fischer 8 % 38 723 hlasů Marek Hilšer 7 % 34 826 hlasů Michal Horáček 6.3 % 20 162 hlasů Mirek Topolánek 3.6 % 5 427 hlasů Jiří Hynek 1 % 2 673 hlasů Petr Hannig 0.5 % 1 937 hlasů Vratislav Kulhánek 0.3 %

Hlavní město Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

Babiš gratuloval Zemanovi i jeho soupeři Jiřímu Drahošovi k postupu do druhého kola. To podle něj bude zajímavé a skutečnost, že Zeman měl v prvním kole vyšší procentní zisk než před pěti lety, je dáno i rozdílnou situací. V roce 2013 žádný z kandidátů prezidentskou funkci neobhajoval. Zeman tehdy dostal asi 24 procent hlasů, nyní má 39 procent. Volební účast, která byla kolem 62 procent, čekal Babiš vyšší.

Premiér se vyjádřil také k volebnímu výsledku Mirka Topolánka, který skončil šestý asi se čtyřmi procenty hlasů. „Trošku mě šokuje to, že nejzkorupovanější premiér v naší historii, který měl obrovskou kampaň, dostal asi 230 tisíc hlasů našich občanů. Bylo by dobré, aby si vzpomněli, co ten člověk má za sebou,“ uvedl.

Babiš uvedl, že jeho osobní podpora Zemanovi trvá, nemůže ale mluvit za celé ANO. Část politiků ANO předem oznámila, že s tímto Babišovým postojem nesouhlasí a že pro Zemana hlasovat nebudou. Byli to mimo jiné všichni tři europoslanci hnutí Dita Charanzová, Martina Dlabajová a Petr Ježek nebo ostravský primátor Tomáš Macura.

O volbě prezidenta čtěte více v rubrice Prezidentské volby 2018:

Fischerovo fiasko a Zemanův válec. Jak probíhaly prezidentské volby před 5 lety?