Češi dali přednost tyranské diktatuře a xenofobii, píše ruský historik

Zubov vyvolal před čtyřmi lety pozornost článkem v listu Vedomosti, v němž srovnával ruský postup vůči Krymu s politikou nacistického Německa před druhou světovou válkou. Zanedlouho poté byl propuštěn z moskevské diplomatické akademie. Po měsíci bylo sice propuštění zrušeno, nicméně akademie známá zkratkou MGIMO s ním neprodloužila pracovní smlouvu.

V březnu 2014 Zubovovi nabídla kromě jiných zahraničních škol místo i brněnská Masarykova univerzita. Historik se však rozhodl zůstat v Moskvě. V současné době podle dostupných informací působí ve vedení ruské opoziční strany Parnas a angažuje se ve vědeckých kruzích pravoslavné církve.

V komentáři k českým volbám ruský historik píše, že polovina občanů České republiky „je lhostejná k evropským hodnotám politické a občanské svobody a pomoci bližnímu i vzdálenému a dává přednost hodnotám tyranské diktatury a xenofobie. Je to právě to, co před 50 lety přivezly s sebou sovětské tanky do Československa“.

Pražské jaro z roku 1968 a sametovou revoluce z roku 1989 nepovažuje polovina Čechů za své dějiny, soudí Zubov. „Jsou na straně politiků, kteří otevřeně podporují ruský režim, neskrývají solidaritu s akcemi Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a otevřeně označují rozpad komunistického bloku a SSSR v letech 1990-1991 za největší geopolitickou katastrofu,“ píše se v komentáři. Autor uvádí, že pro polovinu Čechů je komunistická Čína vzorem moudrého státního uspořádání.

Jakou budoucnost si chystá nové pokolení Čechů? ptá se Zubov. Ruské tanky tentokrát nejspíš nebudou zapotřebí a nový Jan Palach se nebude muset upalovat. Vše se přihodí samo sebou, důstojně a ušlechtile. „Ale pro nás, kteří jsme byli srdcem s těmi, kdo v srpnu 1968 vyšli na Rudé náměstí s plakátem 'Ruce pryč od Československa', je nynější volba poloviny Čechů nepochopitelná a tragická,“ uzavírá komentář ruský historik.

66.6 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků Jiří Drahoš Miloš Zeman 48.6 % 2 701 206 hlasů 2 853 390 hlasů 51.4 % 51.4 %

2 853 390 Miloš Zeman 48.6 %

2 701 206 Jiří Drahoš

× Hlavní město Praha 71.1 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 446 621 hlasů Jiří Drahoš 68.8 % 202 976 hlasů Miloš Zeman 31.2 % Středočeský kraj 68.5 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 373 195 hlasů Jiří Drahoš 53 % 330 466 hlasů Miloš Zeman 47 % Jihočeský kraj 68 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 177 791 hlasů Miloš Zeman 51.1 % 170 198 hlasů Jiří Drahoš 48.9 % Plzeňský kraj 66.1 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 165 145 hlasů Miloš Zeman 55 % 135 384 hlasů Jiří Drahoš 45 % Karlovarský kraj 57.2 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 77 451 hlasů Miloš Zeman 57.6 % 56 968 hlasů Jiří Drahoš 42.4 % Ústecký kraj 57.8 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 231 047 hlasů Miloš Zeman 61.8 % 142 983 hlasů Jiří Drahoš 38.2 % Liberecký kraj 65 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 116 231 hlasů Jiří Drahoš 50.6 % 113 509 hlasů Miloš Zeman 49.4 % Královéhradecký kraj 68.6 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 155 276 hlasů Jiří Drahoš 50.7 % 150 788 hlasů Miloš Zeman 49.3 % Pardubický kraj 69.3 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 148 698 hlasů Miloš Zeman 52.4 % 134 847 hlasů Jiří Drahoš 47.6 % Kraj Vysočina 71.5 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 163 267 hlasů Miloš Zeman 55.8 % 129 080 hlasů Jiří Drahoš 44.2 % Jihomoravský kraj 67.5 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 331 631 hlasů Miloš Zeman 52 % 306 666 hlasů Jiří Drahoš 48 % Olomoucký kraj 66.1 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 200 413 hlasů Miloš Zeman 59.2 % 138 249 hlasů Jiří Drahoš 40.8 % Zlínský kraj 68.4 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 175 405 hlasů Miloš Zeman 54.2 % 148 096 hlasů Jiří Drahoš 45.8 % Moravskoslezský kraj 62.8 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 383 104 hlasů Miloš Zeman 62.3 % 231 640 hlasů Jiří Drahoš 37.7 % Hlavní město Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

