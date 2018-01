Boj ve druhém kole přímé volby bude tvrdý, ale otevřený, myslí si politologové

Postup Zemana a Drahoše není podle politologů překvapením. V prvním kole měl Zeman nad Drahošem výrazný náskok, přes deset procentních bodů. Boj v dalším kole ale již bude asi vyrovnanější. „Zeman bude muset mobilizovat své voliče. Lze počítat s negativní kampaní z jeho strany,“ řekl Pavel Šaradín z olomoucké Univerzity Palackého. „Dá se očekávat antikampaň proti Drahošovi, například z dezinformačních nebo konspiračních webů blízkých Rusku,“ uvedl Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze.

„Druhé kolo bude velmi otevřené a troufám si tvrdit, že budeme svědky nejtvrdší kampaně, kterou tahle země zažila. Zeman dobře ví, že mu jde o všechno, a Drahoš cítí šanci,“ míní Ladislav Mrklas ze soukromé vysoké školy CEVRO Institut. Současný prezident již podle něj nemá oproti Drahošovi velké rezervy, z nichž by mohl čerpat další hlasy. Drahoš naopak bude mít otevřenou podporu několika nepostupujících kandidátů na prezidenta, jejichž voliče by mohl získat. Otázka ale podle Mrklase je, jestli mají neúspěšní kandidáti autoritu k přesvědčení voličů.

Výsledky prvního kola prezidentských voleb:

61.9 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 38.6 %

1 985 547 Miloš Zeman 26.6 %

1 369 601 Jiří Drahoš 10.2 %

526 694 Pavel Fischer 9.2 %

472 643 Michal Horáček 8.8 %

454 949 Marek Hilšer 4.3 %

221 689 Mirek Topolánek 1.2 %

63 348 Jiří Hynek 0.6 %

29 228 Petr Hannig 0.5 %

24 442 Vratislav Kulhánek

× Hlavní město Praha 67.6 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 216 167 hlasů Jiří Drahoš 35 % 138 437 hlasů Miloš Zeman 22.4 % 83 514 hlasů Pavel Fischer 13.5 % 68 892 hlasů Michal Horáček 11.2 % 58 164 hlasů Marek Hilšer 9.4 % 39 046 hlasů Mirek Topolánek 6.3 % 7 260 hlasů Jiří Hynek 1.2 % 2 795 hlasů Petr Hannig 0.5 % 2 738 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Středočeský kraj 64.7 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 226 868 hlasů Miloš Zeman 34.2 % 190 236 hlasů Jiří Drahoš 28.6 % 71 746 hlasů Michal Horáček 10.8 % 63 016 hlasů Marek Hilšer 9.5 % 62 895 hlasů Pavel Fischer 9.5 % 32 266 hlasů Mirek Topolánek 4.9 % 9 162 hlasů Jiří Hynek 1.4 % 3 987 hlasů Petr Hannig 0.6 % 3 907 hlasů Vratislav Kulhánek 0.6 % Jihočeský kraj 63.3 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 121 837 hlasů Miloš Zeman 37.8 % 85 584 hlasů Jiří Drahoš 26.6 % 33 046 hlasů Pavel Fischer 10.3 % 30 281 hlasů Marek Hilšer 9.4 % 30 053 hlasů Michal Horáček 9.3 % 12 696 hlasů Mirek Topolánek 3.9 % 4 184 hlasů Jiří Hynek 1.3 % 2 714 hlasů Vratislav Kulhánek 0.8 % 1 900 hlasů Petr Hannig 0.6 % Plzeňský kraj 61.4 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 115 402 hlasů Miloš Zeman 41.5 % 69 699 hlasů Jiří Drahoš 25.1 % 26 627 hlasů Michal Horáček 9.6 % 24 503 hlasů Marek Hilšer 8.8 % 23 947 hlasů Pavel Fischer 8.6 % 11 400 hlasů Mirek Topolánek 4.1 % 3 478 hlasů Jiří Hynek 1.3 % 1 791 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 302 hlasů Vratislav Kulhánek 0.5 % Karlovarský kraj 52.1 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 53 562 hlasů Miloš Zeman 43.9 % 30 154 hlasů Jiří Drahoš 24.7 % 12 835 hlasů Michal Horáček 10.5 % 10 473 hlasů Marek Hilšer 8.6 % 8 116 hlasů Pavel Fischer 6.7 % 4 288 hlasů Mirek Topolánek 3.5 % 1 385 hlasů Jiří Hynek 1.1 % 714 hlasů Petr Hannig 0.6 % 495 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Ústecký kraj 52.8 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 160 631 hlasů Miloš Zeman 47.1 % 72 923 hlasů Jiří Drahoš 21.4 % 37 040 hlasů Michal Horáček 10.9 % 30 746 hlasů Marek Hilšer 9 % 20 181 hlasů Pavel Fischer 5.9 % 11 901 hlasů Mirek Topolánek 3.5 % 4 219 hlasů Jiří Hynek 1.2 % 2 024 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 408 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Liberecký kraj 60.7 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 77 300 hlasů Miloš Zeman 36.4 % 56 439 hlasů Jiří Drahoš 26.6 % 24 265 hlasů Michal Horáček 11.4 % 21 115 hlasů Marek Hilšer 9.9 % 18 573 hlasů Pavel Fischer 8.7 % 9 305 hlasů Mirek Topolánek 4.4 % 2 881 hlasů Jiří Hynek 1.4 % 1 420 hlasů Petr Hannig 0.7 % 1 272 hlasů Vratislav Kulhánek 0.6 % Královéhradecký kraj 64.2 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 103 297 hlasů Miloš Zeman 36.5 % 76 955 hlasů Jiří Drahoš 27.2 % 29 933 hlasů Michal Horáček 10.6 % 28 438 hlasů Marek Hilšer 10 % 26 072 hlasů Pavel Fischer 9.2 % 11 868 hlasů Mirek Topolánek 4.2 % 3 664 hlasů Jiří Hynek 1.3 % 1 716 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 443 hlasů Vratislav Kulhánek 0.5 % Pardubický kraj 65 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 103 885 hlasů Miloš Zeman 39.1 % 70 124 hlasů Jiří Drahoš 26.4 % 26 162 hlasů Pavel Fischer 9.9 % 24 993 hlasů Michal Horáček 9.4 % 24 486 hlasů Marek Hilšer 9.2 % 9 831 hlasů Mirek Topolánek 3.7 % 3 275 hlasů Jiří Hynek 1.2 % 1 636 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 123 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Kraj Vysočina 67 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 115 551 hlasů Miloš Zeman 42.2 % 67 161 hlasů Jiří Drahoš 24.5 % 32 319 hlasů Pavel Fischer 11.8 % 24 638 hlasů Marek Hilšer 9 % 19 214 hlasů Michal Horáček 7 % 8 713 hlasů Mirek Topolánek 3.2 % 3 280 hlasů Jiří Hynek 1.2 % 1 589 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 242 hlasů Vratislav Kulhánek 0.5 % Jihomoravský kraj 62.6 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 232 712 hlasů Miloš Zeman 39.4 % 152 645 hlasů Jiří Drahoš 25.9 % 71 657 hlasů Pavel Fischer 12.1 % 48 430 hlasů Marek Hilšer 8.2 % 46 313 hlasů Michal Horáček 7.8 % 25 492 hlasů Mirek Topolánek 4.3 % 7 455 hlasů Jiří Hynek 1.3 % 3 443 hlasů Petr Hannig 0.6 % 2 267 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Olomoucký kraj 60.4 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 139 192 hlasů Miloš Zeman 45.2 % 69 852 hlasů Jiří Drahoš 22.7 % 32 369 hlasů Pavel Fischer 10.5 % 25 058 hlasů Marek Hilšer 8.1 % 23 427 hlasů Michal Horáček 7.6 % 11 394 hlasů Mirek Topolánek 3.7 % 3 761 hlasů Jiří Hynek 1.2 % 1 847 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 351 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Zlínský kraj 63.7 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 122 138 hlasů Miloš Zeman 40.5 % 72 048 hlasů Jiří Drahoš 23.9 % 40 831 hlasů Pavel Fischer 13.6 % 25 470 hlasů Marek Hilšer 8.5 % 21 297 hlasů Michal Horáček 7.1 % 12 765 hlasů Mirek Topolánek 4.2 % 3 788 hlasů Jiří Hynek 1.3 % 1 675 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 202 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Moravskoslezský kraj 56.8 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 273 804 hlasů Miloš Zeman 49.2 % 133 978 hlasů Jiří Drahoš 24.1 % 44 456 hlasů Pavel Fischer 8 % 38 723 hlasů Marek Hilšer 7 % 34 826 hlasů Michal Horáček 6.3 % 20 162 hlasů Mirek Topolánek 3.6 % 5 427 hlasů Jiří Hynek 1 % 2 673 hlasů Petr Hannig 0.5 % 1 937 hlasů Vratislav Kulhánek 0.3 %

Hlavní město Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

Zeman by také mohl jako dobrý řečník podle Lubomíra Kopečka z brněnské Masarykovy univerzity odradit část možných voličů Drahoše od hlasování. „Záleží na tom, jestli se podaří Drahošovi přesvědčit voliče neúspěšných kandidátů, aby přišli,“ řekl. „Drahoš má velkou výhodu, že není kontroverzní, ale nemá zkušenosti v politice a debatách. Pokud by debaty dopadly pro Drahoše špatně, demobilizovalo by to voliče,“ dodal.

První kolo prezidentských v obrazech:

Zajímavý je podle politologů malý rozestup podle podílu hlasů na dalších místech za Zemanem a Drahošem. „Je to neúspěch pro Michala Horáčka, který se zdál být hlavním konkurentem Drahoše, a úspěch pro Pavla Fischera a Marka Hilšera,“ řekl Mrklas. „Drahoš, Fischer a Hilšer měli podobné voliče, a podpora voličů se tak mezi nimi přelévala,“ uvedl Just.

Roli podle Mrklase mohlo hrát roli také načasování kampaně, kdy Horáček nastoupil velmi brzo, zatímco Mirek Topolánek pozdě. Drahoš, Fischer a Hilšer vstoupili do kampaně v největší vlně kandidátů, a měli tak dost času na vyprofilování, ale málo času na ztráty voličů. Voliče zaujal podle Justa Fischer například klidným vystupováním. „Dokáže zaujmout, ale bez teatrálních gest,“ dodal.

Čtěte komentář Pavla Párala:

Jednačtyřicetiletý Hilšer mohl zase získat jako nejmladší kandidát podle Šaradína hlasy žen a mladých lidí, které spolu s Fischerem ubral Horáčkovi. „Ukazuje to podobný fenomén, jaký jsme viděli třeba u Pirátů. Hilšer je člověk, který není spjatý s politikou, je mladý, dokáže se věcně vyjadřovat, nechová se příliš škrobeně, a tato kombinace mohla hrát velkou roli v jeho podpoře,“ míní.

O volbě prezidenta čtěte více v rubrice Prezidentské volby 2018:

Fischerovo fiasko a Zemanův válec. Jak probíhaly prezidentské volby před 5 lety?