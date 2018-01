Analýza: Nejtransparentnější je Horáček, Zemanovi lidé možná obcházejí zákon

„Prezident Zeman reálně na otázku otevřenosti a transparentnosti zvysoka kašle,“ prohlásil ředitel organizace David Ondráčka. Vlastně se nedozvíme o jeho sponzorech téměř nic,“ dodal s poukazem na to, že kampaň za Zemanovo znovuzvolení financuje spolek Přátelé Miloše Zemana.

Kampaň všech prezidentských kandidátů stála podle ředitele organizace Davida Ondráčky do konce loňského roku přes 60 milionů korun. „Odhadujeme, že do voleb se může utratit až 200 milionů,“ uvedl Ondráčka. Upozornil na to, že kampaň ve prospěch Zemana musela stát desítky milionů korun vzhledem k billboardům a online reklamě.

Aktuálně podle webu organizace vykázali prezidentští adepti na volebních účtech příjmy ve výši 65,7 milionu korun a výdaje ve výši 52 milionů korun.

Nejvyšší částkou si zatím podle přehledu svých transparentních vložil Michal Horáček, a to 27 milionů korun. Podle koordinátora monitoringu kampaní Ondřeje Cakla o financování své kampaně zveřejnil nejvíce informací, jako jediný z kandidátů uvedl průběžné vyúčtování nákladů, svůj tým i spolupracující subjekty.

Zeman naopak podle oficiálních prohlášení žádnou kampaň nevede, angažování se spolku Přátel Miloše Zemana v kampani poukazuje podle TI na možné obcházení zákona, neboť spolek není registrován podle zákona jako Zemanův podporovatel. Ze Zemanova volebního účtu se podle Ondráčky stává „jakási bizarní nástěnka vzkazů a lidového humoru“.

Dalším kandidátům - Jiřímu Drahošovi, Pavlu Fischerovi, Marku Hilšerovi, Vratislavu Kulhánkovi a Jiřímu Hynkovi - TI vytkla rotříštěnost nebo nepřehlednost zveřejněných informací. Mirek Topolánek a Petr Hannig nabídli spíše útržkovité informace. Ondráčka se pozastavil také nad sponzory některý kandidátů z řad podnikatelů a firem.

„Zdaleka ne všechny položky na transparentních účtech jsou popsány tak, aby občan zjistil, na co kandidát peníze použil, řada plateb bude mít zpoždění, nejsou k dispozici žádné informace o transakcích placených hotovostně,“ uvedlo TI ke stavu transparentních účtů prezidentských kandidátů.

