Zůstaňte v Praze! Průvodce týdeníku Euro víkendovou metropolí #80

Artist Talk s Krištofem Kinterou

Rudolfinum zve v pátek od 18 hodin na zajímavou přednášku, kde bude mluvit švýcarský historik umění a kurátor Andres Pardey o své spolupráci s umělci, kteří mají potřebu svou tvorbou narušovat institucionální rámce. Připojí se k němu Krištof Kintera, který vystavoval například v Museum Tinguely. Dozvíte se, jaké překážky v komunikaci a ve sdělení veřejnosti přináší vystavování děl zahraničních umělců. Přednáška bude pouze v anglickém jazyce. A jedna dobrá zpráva na závěr, aktuální Kinterova výstava v Rudolfinu potrvá až do 27.12.

Čína v Arše

Vystavovat díla zahraničních umělců není jednoduché

Centrum pro současné scénické umění, divadlo Archa, představí v pátek od 20 hodin zajímavou fúzi projektů na mezinárodní úrovni. Český hudební skladatel a zvukový designer Jan Burian (Kyklos Galaktikos, tyto alba) a čínský kytarista Wen Luyuan se setkali při práci na projektu Divadla Archa Obyčejní lidé. Páteční večer bude patřit jak sólovým, tak i společným hudebním a zvukovým improvizacím.

Mezinárodní fúze projektů v Arše

Festival tradiční tibetské medicíny

Dálný východ si můžete navnímat také ve Školské, kde sídlí Tibet Open House a kde bude po celý víkend probíhat první ročník Festivalu tibetské medicíny. Na programu budou přednášky o tibetské medicíně, výstava, ochutnávky tibetské kuchyně a dvoudenní workshop prezentace tibetských bylinných přípravků Padma. Přijďte, udělá vám to dobře.

Hudební harmonie

Přednášky, ochutnávky a workshop o tradiční medicíně

V listopadu nebude listí to jediné, co vám bude padat na hlavy. Přijměte pozvání na jubilejní tříletý večírek, který na páteční noc přichystala Harmony crew na Nákladovém Nádraží Žižkov. Z Itálie přijede dj Emanuele Pertoldi neboli Shaded Explorer (Silent Season / Midgar Records). Vydejte se s ním na výpravu do mlhavých hlubin prolínajících se vrstev, které doplňuje energická basová linka. Z Bulharska pak dorazí Cinnamint, zkušený producent a DJ, který rád míchá dub-techno se zvuky znatelně ovlivněnými acidem a psytrancem.

Technik ve Futuru

Prolínající se hudební vrstvy naplní Nákladové nádraží Žižkov

Sobotní noc bude patřit dalšímu kvalitnímu večírku, tentokrát ve smíchovském Futuru. Přijede totiž nizozemská vycházející hvězda elektronické scény Keith Carnal, jeden z nejdůležitějších nastupujících (raw) techno talentů. Slyšeli ho už v Berlíně, Bruselu nebo Paříži, pojďte si jeho hudbu vychutnat v Praze.

Pokoje VI.

Raw techno talent ve Futuru

O víkendu také odstartuje další díl site specific přehlídky mladého umění a konfrontace vybraných ateliérů českých vysokých uměleckých škol - Pokoje. Můžete se těšit na interaktivní a zábavné instalace z 15 českých vzdělávacích institucí, dohromady se představí rekordních 67 vystavujících. Tahle návštěva Hybernské 4 určitě rozjasní šedivý podzim.

Otevřené ateliéry mladých umělců

Na další akce se podívejte v Prague-Up kalendáři.