Železniční most mezí Smíchovem a Výtoní bude tříkolejný

„Nutnost tříkolejného spojení je jednoznačná, a myslím, že už o ní nikdo nepochybuje,“ uvedl Roman Koucký, vedoucí Kanceláře metropolitního plánu IPR, která představený návrh vypracovala. To potvrdil náměstek ředitele SŽDC Mojmír Nejezchleb, podle kterého je rozšíření nutné i s ohledem na další stavby a zvyšování kapacity železniční sítě, které správa v metropoli plánuje. Z pohledu Prahy je pak podle náměstka primátora Adama Scheinherra (Praha Sobě) další kolej nutná kvůli plánu dalšího rozvoje městských vlakových linek.

Co přesně se s mostem bude dít, zatím není jasné a závisí to na více faktorech. Jedním z nich je posudek, na kterém spolupracuje švýcarský profesor Eugen Brühwiler, který je odborníkem na nýtované konstrukce. Roli bude hrát také rozhodnutí ministerstva kultury, které řeší žádost SŽDC o stažení památkové ochrany mostu.

Na základě posudku správa železnic rozhodne, zda je možné rekonstruovat stávající konstrukci, nebo bude nutné její výměna. V obou případech by podle šéfa pražského pracoviště Národního památkového ústavu Ondřeje Šefců pravděpodobně bylo nutné sejmutí památkové ochrany.

Metro ano, Břevnovská radiála ne. Adam Scheinherr vybírá, na které stavby pošle Praha miliardy

V případě opravy by se vedle stávajícího mostu musel postavit nový, jednokolejný. Pokud by se měnila celá konstrukce, kvůli statice by se musely rozšířit betonové nosníky, které jsou v dobrém stavu, a na ně položit nový most s kolejí navíc.

Pro metropoli je podle zástupců vedení města zásadní také vybudování přestupního uzlu, který by měl vzniknout nad Výtoní a zajistit návaznost na tramvajovou dopravu. Starší a nyní chátrající nádraží Vyšehrad podle Kouckého z dopravního pohledu polohou nevyhovuje, protože je důležité zajistit obslužnost na nábřeží spíš než na Albertově. Navíc město bývalé nádraží ani nevlastní a budova je v zatáčce, což je z dopravního hlediska komplikace.

Podle původního plánu chtěla SŽDC začít s pracemi na mostu v roce 2022. Podle náměstka Nejezchleba je správa ochotná o změně svých plánů jednat, ale zároveň se chce vyhnout většímu zdržení. „Nechceme se vrátit úplně na začátek,“ uvedl.

