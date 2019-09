Vítkova CPI v inzerátu kritizuje Prahu kvůli zakázce na opravu stanice metra

DPP se podle dřívějších informací E15 dohodl na vytvoření společného podniku se společností Nové Holešovice Development, která patří developerům Karlín Group a Ungelt Group. Společný podnik by měl mít na starosti opravu severního vestibulu stanice metra Nádraží Holešovice i stavbu kanceláří či obytných prostor v okolí. Smlouvu s investorem chce DPP podepsat do konce října. Podle CPI se ale nekonalo výběrové řízení, což by mohlo znamenat porušení zákonné povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře ze strany vedení Prahy i DPP.

„Z hlediska řádné péče proto postoupíme tento podnět kromě orgánů hlavního města Prahy a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže také Nejvyššímu státnímu zastupitelství a Transparency International - Česká republika za účelem prověření věci,“ píše CPI Property Group v celostránkovém inzerátu v deníku.

V textu skupina nabízí, že se zúčastní případného tendru, nebo vstoupí do stávajících smluvních vztahů ve společném podniku za stejných podmínek jako konkurence, ale poskytne DPP lepší výnos. „Na základě stávajících informací je navíc skupina CPI Property Group připravena poskytnout DPP v této souvislosti finanční plnění ve výši sto milionů korun navíc nad plnění smluvené v dohodě se společností Nové Holešovice Development,“ uvádí CPI.

Glosa Ondřeje Hergesella: Drahá a zastaralá Lítačka

