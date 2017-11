Mezipatra

Ve čtvrtek vypukl již 18.ročník filmového festivalu Mezipatra. Během celého týdne se můžete těšit nejen na výběr těch nejlepších filmů s queer tématikou ze zahraničních festivalů, ale také na přednášky, divadlo a workshopy. Hlavními filmovými stanovišti jsou letos kino Lucerna, Světozor, Kino Pilotů a také Kino35 ve Francouzském Institutu. Doprovodný program poběží např. v divadle Venuše ve Švehlovce nebo v novém baru Patra na Krymské. A kdo nestihl čtvrteční velkou zahajovací párty, může si vše vynahradit v sobotu v pověstném vršovickém klubu Ankali, kde vystoupí DJka Ena Lind, politicky smýšlející producentka s kořeny v queer undergroundu.

V pátek a v sobotu bychom rádi pozvali všechny milovníky whisky na ojedinělý festival na Novoměstské radnici. Přijďte ochutnávat whisky za minimální degustační ceny ve všech svých podobách, objevit rarity i novinky. Součástí budou také masterclasses, což jsou řízené ochutnávky 4 – 5 druhů whisky pod vedením ambasadora na danou značku. Pozvání letos přijaly palírny Murray McDavid a Niche drinks. Své portfolio vám představí také Slyrs a Wieser Wachau a samozřejmě spousta českých distributorů. Jako každý rok bude festivalem provázet klavírní hudba a ke slyšení budou také skotské dudy.

Bio OKO, jednosálové kino ve funkcionalistickém činžovním domě v Holešovicích, přinese do prvních listopadových dní notnou dávku zaoceánské kultury. Přijďte shlédnout soudobé brazilské filmové pecky, které ukazují Brazílii pestrou a různorodou tak, jak ji milujeme. Filmy budou doplněny o hudební doprovodný program. Tématem letošního festivalu jsou NÁVRATY. Návraty do vlasti, do dětství, do minulosti, ke kořenům, domů, k sobě… Návraty všeho druhu. Ale především návraty k Brazílii, k její čisté neporušené podstatě, k její vřelosti a smyslnosti, k otevřenosti a laskavosti jejího lidu, hojnosti a kráse přírody, potenciálu a jedinečnosti umění.

V Karolínu proběhne v pátek a v sobotu nový a tak trochu jiný komiksový festival. Přes 40 vystavovatelů nabídne průřez současným evropským komiksem a autorské tvorby. Představí se festival z Budapešti Ukmukfukk Zinefeszt, spolek Ašta Šmé s projektem Nejisté domovy, zakladatelé soutěže pro začínající ilustrátory Start Award z Holandska a prof. Martha Kuhlman z USA. Vrcholem pátečního festivalového dne bude vyhlášení vítěze mezinárodní soutěže o nejlepší krátký komiks do 10 stran na téma Wake Up a křest antologie z vybraných komiksů. Součástí festivalu je i řada přednášek, panelových diskuzí a workshopů jak pro dospělé, tak pro děti.

Hudba, moře, divadlo

Hudba, moře divadlo. To je název nové výstavy v Galerii U Betlémské kaple. Koncept vychází ze společných zájmů, dlouholetých přátelských vztahů, výměn názorů a profesní spolupráce tří kreativních postav. David Radok je předním evropským operním režisérem. Ivan Theimer je mimo jiné tvůrcem Monumentu lidských práv v Paříži, který se nachází nedaleko Eiffelovky nebo Ariónovy kašny s oblíbenou velkou želvou v Olomouci. Josef Kroutvor je známý jako autor publikací o výtvarném umění. Výstava propojuje hudbu i divadlo pomocí mezičlánku, kterým je zde moře. To moře, po kterém toužíme, za kterým se vydáváme v opakovaném rituálu, moře, které postrádáme. Otevřeno v sobotu i v neděli od 10 do 18 hodin.

Hivern Discs showcase

V sobotu je na programu ještě jeden zajímavý hudební večírek. Futurum Club Nights si ve spolupráci s Pražskou crew XYZ project pozvali zástupce španělského labelu Hivern Discs. Svoji českou premiéru si tak dají label manager Daniel Baugman se svým nejen label parťákem Miguelem Barrosem, známým pod svým monikerem Pional. Lineup doplní matador české scény DJ Vik a XYZ project djs.

