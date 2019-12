Vídeň, náš vzor. O osudu Prahy v UNESCO se rozhodne na jejím horizontu

Na následujících řádcích zkusíme překonat hranice desetileté místy až hysterické domácí diskuse o rozvoji či nerozvoji Prahy, při níž bývá Seznam kulturního dědictví UNESCO nezřídka používán jako beranidlo kdykoliv „hrozí“, že se postaví něco výrazného, něco dominantního, něco, co přesáhne původní měřítko, nebo snad dokonce vysokého.

Praha byla v roce 1992 zapsána na prestižní seznam památek pro svou unikátní vrstvenou a rozmanitou kompozici města od středověku až dodnes. Z logiky tedy vyplývá, že by i novější generace měly mít právo na slavnou minulost navázat a něčím přispět. A nyní je toto téma velmi živé, protože se zdá, že se v příští dekádě konečně podaří nastartovat rozvoj brownfieldů v širším centru města. Bude se rozhodovat o některých ambiciózních projektech, které už jsou na stole, a je třeba říct, co si tedy můžeme dovolit a co si dovolíme. A právě do této debaty vstupují komisaři UNESCO.