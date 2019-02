Vedení Prahy si vytyčilo půlroční cíle. Chce novou koncepci bydlení i přidat pedagogům

„V mnoha ohledech je to plán velice ambiciózní. Věřím, že to bude celkově ku prospěchu Prahy a že se nám podaří rozhýbat Prahu tak, abychom udělali život občanům ve městě pohodlnější,“ řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

V prvním pololetí letošního roku má začít na Pankráci geologický průzkum nutný pro stavbu metra D z Pankráce do Písnice. Praha jej bude zajišťovat prostřednictvím dopravního podniku (DPP). Stát bude skoro miliardu korun.

Koalice chce řešit problém bydlení. Město poskytne své pozemky vhodné pro družstevní bytovou výstavbu a zároveň vytipuje své pozemky, na kterých bude možné co nejdříve začít stavět. Z bytového fondu města bude vyčleněno 40 bytů pro rodiny s dětmi a 30 pro seniory, kteří aktuálně bydlí v ubytovnách.

Vznikne také návrh bytové politiky. „V Praze byla naposledy schválena v roce 2004, to je neudržitelné,“ řekla radní Hana Marvanová (STAN). Koncepce shrne informace o tom, v jaké je město situaci, zmapuje postup a zkušenosti ostatních metropolí a stanoví cíl, do jakého se město chce dostat do roku 2040. Na podzim by ji mohlo schvalovat zastupitelstvo.

V dopravě bude dokončena diagnostika mostu Legií a Hlávkova mostu, má přesně určit jejich stav. Oba mosty vyžadují rekonstrukci. Praha také zahájí výkupy pozemků pro vznik zelených pásů podél plánované části Pražského okruhu mezi D1 a D11.

Koalice se v sociální oblasti a zdravotnictví zaměří mimo jiné na nemocnice Na Bulovce a Na Františku. V případě Bulovky chce město řešit podobu její rekonstrukce a pro Nemocnici Na Františku vznikne koncepce rozvoje, na které bude město spolupracovat s radnicí Prahy 1.

V kultuře podpoří její rozvoj mimo centrum města. Radní Hana Třeštíková (Praha Sobě) uspořádá celoměstské setkání radních pro kulturu. Praha rovněž připraví plán využití dvou procent z rozpočtu vyčleněných na kulturu a vypíše granty na akce k 30. výročí sametové revoluce.

Z rozpočtu města bude rozděleno mezi městské části 500 milionů korun, které půjdou na investice ve školství, na zeleň a proměny veřejného prostoru. Vyčleněna je rovněž miliarda na platy zaměstnanců škol. „Je to rozděleno jak pro ty, které zřizuje hlavní město, tak ty, které zřizují městské části, a na školní jídelny,“ řekl Hřib. Z částky dostanou 400 milionů korun školy zřizované městem, 500 milionů školy městských částí a 100 milionů školní jídelny. „Průměrně to vychází na nějakých 2000 korun čistého pro pedagogy,“ řekl Hřib.

Primátor chce v následujícím půlroce připravit koncepci digitalizace úřadu a plán elektronických služeb. Proveden bude audit již zahájených projektů v oblasti IT.

Termínem pro kontrolu plnění těchto závazků je letošní červen. Co se bude dít v případě, že nebudou plány naplněny, zástupci koalice neřekli. „Já bych teď nechtěl předjímat, že něco z toho nebude splněno. Já předpokládám, že bude splněno vše,“ řekl Hřib. Europoslanec a předseda zastupitelů Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil řekl, že jde o politický dokument, který má sloužit k vnitřní i vnější kontrole fungování koalice.

Podle opoziční ODS je plán rady nekonkrétní. Rovněž v něm podle občanských demokratů chybí některá témata. „Jedním ze zásadních problémů v Praze je parkování, a to v prioritách zcela chybí, stejně jako výstavba dalších P+R parkovišť. Každý den do Prahy přijíždí 300 tisíc řidičů, kteří přijíždějí za prací a potřebují někde zaparkovat,“ uvedla předsedkyně pražských zastupitelů ODS Alexandra Udženija.

