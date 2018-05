V Úholičkách u Prahy hořela hala na recyklaci odpadů. Magistrát zakázal pálení čarodějnic

Podle Svobody je z místa události hlášený první zraněný. Je jím profesionální hasič, který si podle mluvčího poranil koleno. Areál patří společnosti FCC, jejíž další hala hořela minulý týden ve Vratimově na Ostravsku.

Hasiči nejdříve vyhlásili druhý stupeň poplachu, který později zvýšili na třetí stupeň ze čtyř. Před 20:00 byl stupeň požáru snížen na druhý. V hale hořely nadrcené papíry a plasty a také uskladněný materiál před halou. Starostka Úholiček Terezie Kořínková odpoledne řekla, že místním nehrozí nebezpečí. Hasičům se podařilo dostat požár pod kontrolu před 16:00.

Třetí stupeň poplachu vyhlásili hasiči podle Svobody především kvůli nedostatku vody, kterou k místu zásahu vozili kyvadlově. Díky včasnému zásahu se hasičům podařilo zabránit rozšíření požáru na vedlejší halu. „Požár již je pod kontrolou, hala s uskladněnými pohonnými hmotami je mimo ohrožení,“ řekl po 16:00 Svoboda. Zásah podle něj potrvá nejméně do pozdních nočních hodin, zasahující hasiče vystřídali jejich kolegové. Vodu museli hasiči dovážet, v areálu je podle Svobody hydrantová síť, nemá ale dostatečnou kapacitu.

Do rána zůstanou na místě asi dvě jednotky hasičů, které budou monitorovat, zda se oheň znovu nerozhoří. Pokud bude vše v pořádku, předají objekt v úterý ráno majiteli. Hala je podle Svobody rozdělená na dvě části, v jedné je materiál určený k rozdrcení, ve druhé části je již materiál nadrcený na drobné kousky. Materiál z obou částí musejí hasiči vyvozit ven, aby se přesvědčili, že v hale nejsou skrytá ohniska požáru.

Podle mluvčí FCC Kristiny Jakubcové zasáhl požár třídicí linku na zpracování odpadu a technologie, která z odpadu vyrábí tuhé alternativní palivo. Minulý týden hořelo i v dalším areálu firmy ve Vratimově na Ostravsku. Předběžná škoda způsobená požárem ve Vratimově byla odhadována zhruba na půl milionu korun. „Bude to jistě větší škoda než v tom Vratimově, kde vlastně shořely ty druhotné suroviny, zatímco tady hoří třídicí linka, čili to bude rozhodně škoda vyšší,“ řekla ČTK Jakubcová. Podle ní se stihli všichni zaměstnanci včas evakuovat. Zda spolu oba požáry souvisí, nechtěla mluvčí komentovat. Odkázala pouze na to, že příčina požáru ve Vratimově se vyšetřuje a vyšetřovat se bude i dnešní požár v Úholičkách.

Hasiči rozeznávají čtyři poplachové stupně. Čtvrtý je nejzávažnější, bývá vyhlašován v případech, kdy oheň ohrožuje více než tisíc lidí, celé obce nebo plochy území nad jeden kilometr čtvereční.