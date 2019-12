Antimonopolní úřad stopl podpis smlouvy mezi Dopravním podnikem a developerem Karlín Group

CPI má o pozemky u stanice Nádraží Holešovice zájem a dopravní podnik by na ně měl podle ní vypsat výběrové řízení. DPP to dosud odmítal s tím, že by nedávalo smysl uzavřít partnerství s firmou, které kolem stanice žádné pozemky nepatří. Řadu pozemků kolem stanice vlastní právě Karlín Group, dohoda s ní je proto podle zástupců podniku logickým krokem. CPI ale dnes oznámila, že za víc než 725 milionů korun koupila hektarový pozemek u severního vestibulu stanice.

Úřad chystanou smlouvu mezi DPP a společností Nové Holešovice Development posuzuje od začátku letošního listopadu. Podnět proti ní CPI podala, protože se podle ní DPP nedostatečně vypořádal s jejími námitkami k uzavření akcionářské smlouvy. Podle zákona nesmějí firmy smlouvu uzavřít 60 dnů poté, co se jí ÚOHS začal zabývat. Tato lhůta ale uplyne 3. ledna 2020 a ÚOHS do té doby nestihne rozhodnout, protože ještě do poloviny prosince se obě strany mohly k podkladům pro správní řízení vyjádřit.

ÚOHS proto předběžné opatření vydal, aby nebyl zmařen účel správního řízení, které se u něj vede. Teď musí obě strany s uzavřením smlouvy počkat, dokud úřad pravomocně nerozhodne.

První pražské partnerství: projekt rozvoje Nádraží Holešovice zadrhává už na startu Nádraží Holešovice ( Autor: Hynek Glos, Euro )

CPI plánovaný společný podnik k rozvoji stanice Nádraží Holešovice a jeho okolí kritizuje. Společný projekt DPP a společnosti Nové Holešovice Development počítá s opravou severního vestibulu stanice metra a výstavbou administrativních a bytových domů v okolí. DPP má u stanice pozemky, které jsou podle zástupců města a podniku bez dohody s vlastníky okolních parcel nezastavitelné.

Plán na společný podnik vyvolal tření ve vedení Prahy. Spolu s opozicí ho kritizují koaliční Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN). Pražský dopravní podnik na žádost primátorova náměstka Adama Scheinherra (Praha Sobě) zadal zpracování dvou nezávislých analýz postupu a podmínek připravovaného společného podniku. DPP si už v minulosti nechal zpracovat právní analýzy, podle nichž jsou kroky podniku v pořádku

