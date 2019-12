Tučná dividenda: stát si z pražského letiště vezme 1,66 miliardy

Jeden z terminálů na Letišti Václava Havla Praha Autor: Letiště Václava Havla Praha

Stát si vybere od ziskového Letiště Praha dividendu za loňský rok 1,66 miliardy korun. Je to o více než polovinu více, než původně firma navrhovala. Chystané investice by odvod do státní kasy neměl ohrozit. Loni letiště vyplatilo státu dividendu kolem 350 milionů korun, předloni naopak 2,5 miliardy korun.