Stovky milionů na čtyřech kolech. Do Prahy míří automobilové Legendy

Největší lákadlo letošního ročníku budou Bugatti Chiron a Veyron za více než 130 milionů korun. Na své si ale přijdou i milovníci amerických aut, vždyť letošní téma Legend je Made in USA. Kromě klasických korábů silnic na Výstavišti najdou i velké trucky.

Divácky očekávané jsou vždy exhibiční jízdy historických legend i unikátních skvostů. Dechberoucí automobily budou rozděleny do více skupin tak, aby bylo po celý den na co koukat. V pohybu uvidíme i techniku z Dakaru, odvážné piloty různých speciálů a řadu unikátních sběratelských skvostů. Že to za volantem jde i ženám, se přesvědčíme během vystoupení nejrychlejší ženy v české rallye Sandry Pokorné.

Svědkem premiér a novinek budeme u automobilek Mercedes-Benz a Subaru. Mercedes představí zajímavosti ze své dceřinné společnosti AMG, Subaru zas předvede výkony svých vozů v Experience parku. Citroën na legendách oslaví úctyhodných 100 let od svého založení. O budoucnosti dopravy a alternativních pohonech se dozvíme u automobilky Toyota. Jak se mění kolo u Formule 1 si můžeme vyzkoušet u Pit Stopu F1 v Shell Areně a zdela nový Ranger Raptor si prohlédneme u Ford - ABM Praha.

Od pátku do neděle budou v zóně Freestyle Motocrossu létat Petr Pilát, Leonardo Fini, Zdeněk Fusek, Filip Podmol a mladé naděje. Diváky snad pozdraví i Libor Podmol, který si na nedávných závodech zlomil obě nohy, ale pod dohledem lékařů pracuje na co nejrychlejším návratu do sedla.

Na hlavním pódiu u Křižíkovy fontány budou po celé tři dny probíhat zajímavé přednášky. U mikrofonu se vystřídá řada osobností domácí motoristické scény se silnými příběhy a zážitky.

Časový harmonogram a podrobný program naleznete na stránce legendy.cz.