Stavba metra D začíná. DPP zahájil na Pankráci geologický průzkum

DPP musí ještě vyřešit problém s chybějícími pozemky, například v Písnici. Náklady na vybudování prvního úseku metra D mají být předběžně 57 miliard. Praha plánuje v budoucnu trasu prodloužit z Pankráce do stanice Náměstí Míru.

„Oblast Pankráce je velmi složité geologické prostředí, proto průzkum děláme, abychom si upřesnili technologii ražeb. Abychom věděli, kde a jak například injektovat, a aby stavba byla co nejrychlejší a nejbezpečnější,“ řekl Witowski. „Geologický průzkum nám umožní co nejvíce předejít vícepracím,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Průzkum se uskuteční na Pankráci na čtyřech místech. Ve dvou lokalitách by měl skončit v létě příštího roku a ve dvou bude pokračovat do léta roku 2021. Šachty, štoly a další podzemní prostory, které při průzkumu vzniknou, nebudou zasypány, ale využity pro metro. Vytěžené šachty a štoly jsou naplánovány v místech, kde se budou nacházet traťové tunely, přestupní chodby nebo poslouží pro vzduchotechniku. Dělníci se při pracích dostanou až 30 metrů pod zem a vyhloubí tunely v délce stovek metrů. Odvezený materiál bude odvezen na skládky, vytříděn a část jej bude znovu využita.

Dopravní omezení při průzkumu stavbaři nechystají, pouze na trase metra C začnou vlaky jezdit v okolí Pankráce pomaleji. Důvodem je, že trasa D bude pouhých zhruba pět metrů pod trasou C. „Cestující nepocítí znepříjemnění cestování. To zpoždění bude v řádu několika vteřin. Povrchová doprava nebude omezena vůbec, pohybujeme se na chodnících a v parcích,“ řekl Witowski.

Praha vynaloží letos na průzkum trasy D 445 milionů korun. Největší částku vydá příští rok, a to 765 milionů. V roce 2021 to bude 348 milionů a v následujících dvou letech pak 14 a devět milionů korun. Letos půjdou peníze jen na provedení průzkumu. V letech 2020 a 2021 bude město platit průzkum a údržbu štol a v posledních dvou letech pouze údržbu.

O financování jedná město se státem. Primátor Hřib ČTK řekl, že jednal s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a nyní čeká na jeho odpověď. „Urguji jej o odpověď, sliboval, že se ozve do neděle, ale zatím se neozval. Stát by se měl podílet na významných dopravních stavbách,“ řekl Hřib. Náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě) ČTK řekl, že Praha peníze na geologický průzkum má.

V první fázi vznikne trasa mezi Pankrácí, Novými Dvory a pokračovat bude do Depa Písnice, budou na ní jezdit vlaky bez řidiče. V budoucnu má vzniknout úsek z Pankráce na náměstí Míru. Investorem stavby bude DPP.

