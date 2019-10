Slovanská epopej se přesune do Moravského Krumlova. Zůstane tam pět let

Slovanská epopej Autor: čtk

Praha zapůjčí Slovanskou epopej Alfonse Muchy na zámek v Moravském Krumlově. Obrazy tam budou umístěny pět let. Rozhodli o tom ve čtvrtek pražští zastupitelé. Důvodem přesunu je chybějící prostor v Praze, kde by mohla být epopej trvale vystavena. Obrazy byly v Krumlově vystaveny od 50. let až do roku 2011, kdy je tehdejší vedení hlavního města odvezlo. V několikahodinové diskusi postup navržený vedením Prahy kritizovali opoziční zastupitelé.