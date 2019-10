Slovanská epopej se přesune do Moravského Krumlova. Zůstane tam, než bude mít v Praze vlastní budovu

Slovanská epopej Autor: čtk

Slovanská epopej Alfonse Muchy zřejmě nejméně na pět let poputuje na zámek v Moravském Krumlově, kde cyklus zůstane do doby, než pro něj bude mít Praha vlastní budovu. Schválila to dnes rada hlavního města, její rozhodnutí musí ještě potvrdit zastupitelstvo. Praha stále nemá jasno, kde vybuduje vlastní sál pro umístění obrazů, nyní zvažuje víc možností.