První pražské partnerství. Projekt rozvoje Nádraží Holešovice zadrhává už na startu

Jde o první pražský PPP projekt. Do společného podniku vloží město své nemovitosti a soukromý investor přispěje kapitálem a know-how. Pražský dopravní podnik před několika dny uzavřel dohodu se společností Nové Holešovice Development na rozvoj zanedbaného okolí stanice metra Nádraží Holešovice, které je zároveň jednou z největších dosud nevyužitých rozvojových zón na lince metra C.

Podobný model spolupráce by chtěl dopravní podnik zopakovat i u jiných stanic metra, včetně připravované linky D. Proto by mělo být důležité, aby první projekt tohoto druhu odolal jakýmkoli pochybnostem a byl zcela transparentní.

To se však o projektu v Holešovicích úplně tvrdit nedá. Z veřejných zdrojů nelze zjistit, kdo je konečným spolumajitelem společnosti Nové Holešovice Development, kterou si pražský dopravní podnik vybral jako partnera pro lukrativní byznys na nejvytíženější pražské lince metra. Společnost Nové Holešovice Development, která vznikla loni na jaře, je spoluvlastněna společností Karlín Group Seven developera Serge Borensteina a jeho dvorního architekta Jana Ludvíka a také neznámou společností Source of Success, jejíž jediný akcionář Stelleri Holding Limited má sídlo na Kypru a z veřejných zdrojů nelze zjistit, kdo ho ovládá.

Týdeník Euro se snažil na tuto otázku získat odpověď jak od dopravního podniku, tak přímo od zástupců společnosti Nové Holešovice Development. Po více než týdnu zaslali zástupci společnosti Karlín Group Seven prohlášení tajemného pražského developera, původem amerického právníka s íránskými kořeny Thomase Samiiho. V něm Samii tvrdí, že jediným akcionářem kyperské společnost Stelleri Holding Limited je společnost SwissIndependent Trustees, která zároveň spravuje svěřenský fond Julia Samii Trust zřízený pro samotného Thomase Samiiho a jeho rodinu. Samii odmítá, že by tato vlastnická struktura byla neprůhledná.

„Struktura je transparentní, předložili jsme veškeré požadované detaily. Společnost Stelleri Holding Limited je součástí mého rodinného trustu již několik let a očividně tedy nebyla založena za účelem jakékoliv netransparentnosti,“ napsal Samii týdeníku Euro.

Celý text čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 21. října. V elektronické verzi ke stažení na www.alza.cz/euro.