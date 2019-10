Pražské letiště v létě zvýšilo počet cestujících na 5,8 milionu

Pražské letiště Autor: Hynek Moravec, Wikimedia Commons (CC BY 2.5)

Letiště Praha odbavilo během letní sezóny 5,81 milionu cestujících, což je o šest procent více než loni. Nejvíce lidí letělo od července do konce září tradičně do Londýna a do dovolenkové destinace Antalya. Na dovolenou letělo 1,69 milionu lidí, tedy o devět procent více. Letiště to dnes oznámilo v tiskové zprávě.