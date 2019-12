Praha zrušila termín převzetí nemocnice Na Františku. Nový není znám

Podle Johnové se na plánu nemocnici převzít nic kromě termínu nemění. „Vypracovala jsem návrh harmonogramu, kde nejsou žádná konkrétní data, ale ta budou doplněna, jakmile doladíme s městskou částí Praha 1 nový termín pro převzetí,“ uvedla.

K pokračování převodu musí návrh rámcové smlouvy schválit zastupitelstvo Prahy 1 i magistrátu. Smlouva stanovuje základní parametry plánované operace. Podle návrhu má movitý majetek magistrát od radnice odkoupit za posudkovou cenu, nemovitý má zůstat městské části a hlavní město ho má užívat na základě smlouvy o zřízení služebnosti na 50 let.

Vedení Prahy 1 chtělo návrh schválit koncem listopadu, po několikahodinovém jednání a kritice ze strany opozice nakonec starosta Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě) projednávání přerušil a zastupitelé by se k němu měli vrátit 17. prosince. To znamená, že pražské zastupitelstvo by jej mohlo projednat nejdříve koncem ledna.

Základem navržené smlouvy je převod nemocnice z příspěvkové organizace Prahy 1 s názvem Nemocnice Na Františku na před časem založenou organizaci magistrátu Metropolitní nemocnice Na Františku, a to včetně prodeje movitého majetku, práva k užívání nemovitostí a převodu smluv se zaměstnanci, zdravotními pojišťovnami a dodavateli.

Podle Johnové magistrát s Prahou 1 o znění rámcové smlouvy dále jednají, aby dosáhli konsensuálního řešení. Podle opozice v Praze 1 je navržená smlouva nevyvážená v neprospěch městské části, jsou v ní nejasné formulace a k rozhodnutí chybí například vyčíslení nákladů na převod nebo hodnota movitého majetku, který má odkoupit magistrát.

V minulém volebním období chtělo bývalé vedení radnice Prahy 1 přenechat provoz zařízení soukromníkovi, z plánu však po kritice sešlo. Nemocnice vznikla v roce 1354, na konci 18. století byla největším zdravotnickým zařízením v Praze. V současnosti zařízení provozuje 113 akutních lůžek a 46 lůžek následné péče.

