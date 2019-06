Praha upraví okolí Negrelliho viaduktu, za stovky milionů vzniknou náměstíčka a park

Podle náměstka primátora Adama Scheinherra (Praha Sobě) je oprava viaduktu Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) zaměřena spíše technicky, což chce město doplnit vlastními úpravami. „My se tomu snažíme dát ducha a dotvořit v tom místě město tak, aby viadukt nepůlil čtvrť a ještě více ji oživil,“ uvedl. Schválenou studii vytvořilo architektonicko-urbanistické studio MOBA.

Podle prvního náměstka primátora Petra Hlaváčka (za TOP 09) je cílem vytvořit co nejbohatší využití prostorů v obloucích mostu. Scheinherr dodal, že vlaky by měly po viaduktu začít jezdit v červnu 2020, ale rekonstrukce bude dokončena až koncem roku. Město chce začít s úpravami co nejdříve a v koordinacemi s pracemi SŽDC, se kterou se již dohodlo, že prostory v obloucích budou napojeny na odpad a elektřinu.

Materiál počítá s tím, že nové využití nalezne 45 z 74 oblouků mostu. Mají v nich být kavárny, galerie, obchodní prostory, coworkingová centra či pobočka městské knihovny. Pod Vítkovem by měl u mostu vzniknout nový park a v prostoru před Karlínskými kasárnami je v plánu mezi oblouky vytvořit letní scénu Karlínského divadla. Dále směrem k řece má vzniknout Negrelliho náměstí a počítá se i s úpravami kolem křížení viaduktu se Sokolovskou ulicí.

Navržené dopravní řešení chce omezit tranzitní dopravu přes Karlín a vytvořit nové cesty, které propojí starou zástavbu s Vltavou. Z toho důvodu je v plánu vytvoření nového přechodu se semafory přes Rohanské nábřeží. Počet parkovacích míst kolem viaduktu by se měl proti stavu před rekonstrukcí snížit o 53 na 145 míst. „V dlouhodobé perspektivě předpokládáme, že podobně jako ve většině rozvinutých měst dojde také k úpravám a zefektivnění ústředního autobusového nádraží na Florenci,“ uvádí studie.

Město připravuje i stavbu lávky, která propojí Karlín s Holešovicemi přes ostrov Štvanice. Nové využití naleznou podle Scheinherra i dva oblouky, které se nacházejí právě na ostrově. Město už podle náměstka uzavřelo smlouvu s projektantem, který nyní připravuje dokumentaci lávky pro žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení.

Negrelliho viadukt je prvním pražským železničním mostem přes Vltavu a druhým nejstarším stojícím mostem v Praze. Spojuje Masarykovo nádraží přes ostrov Štvanici s Bubny. Stavba dlouhá 1100 metrů, která byla uvedena do provozu na začátku června 1850, je památkově chráněná. Jméno má po staviteli Aloisovi Negrellim. Rekonstrukce mostu za 1,44 miliardy korun začala loni v létě, po jejím dokončení se zvýší kapacita trati tak, aby po ní mohly projíždět i vlaky spojující centrum Prahy s pražským letištěm.

