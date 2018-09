Praha Sobě jde do voleb s cílem zrychlit stavební řízení a modernizovat MHD

To, co nás odlišuje od ostatních, je, že jsme v jedné špatně hospodařící městské části (Praha 7) tuto změnu dokázali. Proto slibujeme, že změníme Prahu v řádně spravované město. Víme, kde na to vezmeme peníze, a nenabízíme kariérní politiky, ale skutečné odborníky,“ řekl Čižinský, který je starostou Prahy 7 a poslancem.

V případě úspěchu by sdružení nešlo do koalice s extremisty, ANO a ODS. Podle Čižinského se sdružení od ANO a ODS odlišuje pohledem na fungování politiky, kterou podle něj ani jedna strana nevnímá jako službu obyvatelům. Cílem je získat 28 procent hlasů, což vychází z celkového počtu získaného množství podpisů.

Podle představitelů sdružení v metropoli nefunguje například správa majetku. „Musíme udělat evidenci majetku, harmonogram oprav a zaměřit se na rekonstrukce. Nemluvím jen o budovách, ale to se týká i dopravy a veřejných prostorů,“ řekl kandidát do zastupitelstva Petr Zeman.

Zrychlit stavební řízení je podle radní Prahy 7 Lenky Burgerové možné nastavením jasného a srozumitelného prostředí pro investory a developery. „Transparence a otevřený přístup, to je to, co chceme přinést,“ řekla. V dopravě chce sdružení vybudovat systém, kterým by bylo možné řídit v reálném čase. Podpořit chce vznik sítě záchytných parkovišť P+R, dobudování silniční infrastruktury a zmodernizovat MHD, například zavedením mobilního signálu do metra.

Na program PS zařadilo také podporu kultury mimo centrum Prahy, a to ve spolupráci s městskými částmi a místními spolky. Zavedena by byla také role tzv. nočního starosty po vzoru Amsterodamu či Londýna. „Komunikoval by s obyvateli, promotéry a organizátory nočního život a městskými částmi,“ řekla místostarostka Prahy 7 a dvojka kandidátky Hana Třeštíková. Cílem je vyřešit situaci v problémových částech například centra města.

Ve školství chce Čižinský zvýšit platy učitelům v mateřských a základních školách tak, aby neměli důvod ze školství odcházet. V sociální oblasti pak sdružení podpoří zapojení seniorů do veřejného života a péči o ně, která by za nimi docházela domů.

PS vytvořilo brožuru 100 změn pro Prahu, na jejichž plnění bude dohlížet Tým pro změnu. Rovněž spustí web, kam lidé budou moci psát, co chtějí změnit. „Každý měsíc budeme dávat report, co se změnilo a co se událo,“ řekl Čižinský.

V kampani nebude mít sdružení billboardy, v ulicích pouze vylepí plakáty. Do kontaktní kampaně se zapojí dobrovolníci. Financování zveřejňuje na dvou transparentních účtech, do kampaně vloží šest milionů korun.

