Praha by měla mít vlastní developerskou firmu, myslí si náměstek primátora Hlaváček

Praha by podle vzoru jiných evropských měst měla mít vlastní společnost starající se o městskou výstavbu. Řekl to první náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (za Spojené síly pro Prahu). Firma by měla na starost například stavbu bytů či školských zařízení. Zatím se jedná o nápad, který by náměstek rád prosadil u koaličních partnerů a v tomto volebním období připravil jeho návrh, případně zkušební provoz. Město také připravuje další analýzu volných pozemků ve svém majetku.