Praha 1 pod novým vedením. Dosavadního starostu Čižinského vystřídá Hejma

Jednání zastupitelů bylo bouřlivé, dosavadní i novou koalici přišlo podpořit velké množství lidí, kteří zaplnili sál na Žofíně a nezdrželi se hlasitých projevů. Členové dosavadní koalice hovořili o nástupu té nové jako o návratu „starých pořádků“, které spojují s korupcí a klientelismem. Zástupci nového vedení zase Čižinského a jeho tým obviňovali z manažerské neschopnosti a rozvrácení úřadu.

Zástupci nové koalice popřeli, že by změna vedení znamenala přerušení dosavadních projektů. Částečně to potvrzuje koaliční smlouva, kterou dnes podepsali. Zahrnuje například nulovou toleranci hazardu nebo návrat tramvají na Václavském náměstí. Změna však podle dokumentu nastane v případě Nemocnice Na Františku, kterou si chce nové vedení radnice ponechat. Chce také pokračovat v privatizaci bytů, ke které měla zejména Praha 1 Sobě výhrady.

Zastupitelé dnes zvolili také další členy rady. Prvním místostarostou byl zvolen Petr Burgr (KDU-ČSL) a místostarostkou Eva Špačková (ODS). Uvolněnými, tedy plat pobírajícími radními, se stali Richard Bureš (ODS), Jan Votoček (TOP 09) a Karel Grabein Procházka (ANO). Michal Caban (Iniciativa občanů) je radním neuvolněným. Podle koaliční smlouvy ještě jedno místo v radě náleží TOP 09, to bude obsazeno později. Zastupitel Martin Kotas neúspěšně jako protikandidáta Hejmy navrhl Vladana Brože (Praha 1 Sobě).

Výměna vedení začala před Vánoci, kdy klub My, co tady žijeme vypověděl koaliční smlouvu. Odůvodnil to manažerským selháním Čižinského a názorovými neshodami. Po vypovězení smlouvy z klubu My, co tady žijeme vystoupil Martin Kotas, a naopak do něj vstoupili tři zastupitelé TOP 09. Klub má nyní šest zastupitelů, ODS má pět křesel a ANO dvě.

Volby v Praze 1, která má asi 29 500 obyvatel a zahrnuje centrum města, vyhrálo v říjnu 2018 hnutí Praha 1 Sobě se ziskem šesti mandátů. Druhá skončila ODS s pěti křesly a třetí Piráti se čtyřmi zastupiteli. Koalice My, co tady žijeme obsadila rovněž čtyři křesla. Do zastupitelstva se dostala také TOP 09 se třemi zastupiteli, ANO se dvěma a Zelená pro jedničku s jedním.

Čtěte také:

Praha investuje přes 19 miliard korun. Nejvyšší částka půjde na dopravu

Pražští zastupitelé schválili rozpočet. Počítá s výdaji 81,6 miliardy korun

Městské části Praha 5 a 6 rozšíří parkovací zóny

Praha opraví spodní část Václavského náměstí. Revitalizace vyjde na 327 milionů korun