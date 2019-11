Pošta nabídla Babišovi alternativu. Místo Letňan by mohla vládní čtvrť být v Malešicích

„Ředitel České pošty mi nabídl areál v Malešicích jako možnou lokalitu pro výstavbu administrativního komplexu. Fajn, je dobré zvážit víc alternativ, cílem je šetřit stamiliony,“ uvedl Babiš na twitteru. Dodal, že 15. listopadu se na místo pojede podívat s šéfkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřinou Arajmu.

Zvažovaná čtvrť ministerských budov by podle Babiše pomohla vyřešit současný neefektivní stav, kdy stát platí za pronájem v hlavním městě přes 378 milionů ročně soukromým subjektům.

Magistrát chce své pozemky pro Babišův projekt uvolnit pouze za splnění podmínek, u kterých se premiér názorově rozchází s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti). Město chce, aby stát dostavěl jeho vnější okruh, přispěl na vnitřní okruh a postavil nemocnici. Babiš v červencovém dopise Hřiba ubezpečil, že stát výstavbu vnějšího okruhu bude financovat, místo nemocnice ale preferuje traumacentrum. Pro vnitřní okruh se podle něj nabízí forma PPP projektu, tedy spolupráce se soukromým investorem. Podle Hřiba ale stát PPP projekty stavět neumí.

Letňany považují Babiš a ÚZSVM za nejvhodnější variantu kvůli tomu, že tam lze umístit až deset tisíc zaměstnanců a metropolitní plán tam umožňuje stavět administrativní budovy. Úřad vlády argumentuje i dobrou dopravní dostupností na konečné trasy metra C.

Areál o rozloze 19 hektarů v Malešicích nabízí premiérovi k využití Česká pošta, která by měla přestěhovat přepravní uzel z Malešic ke Kolínu, informoval web Novinky.cz. V srpnu web E15.cz na základě vyjádření Knapa napsal, že pošta plánuje přestěhování veškeré své administrativy v Praze do Malešic. Centrálu chce postavit jako součást nového logistického centra.

S Babišem Knap jednal 4. října o chystané restrukturalizaci pošty. Jejím výsledkem má být to, že se v roce 2021 dostane zpátky k zisku, loni vykázala miliardovou ztrátu. Podnik by měl snížit počet zaměstnanců z 29 tisíc až o sedm tisíc a zavést nové formy obsluhy zákazníků a distribuce. Poštu čeká v příštích třech letech i prodej zbytného majetku za zhruba 2,7 miliardy korun. Výnos z prodeje zejména nepotřebných nemovitostí chce použít na investice do technologií.

