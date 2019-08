Pospíšil zbytečně vyhrocuje situaci, tvrdí Hřib. Pražskou plynárenskou chce dál řešit

„Rád si vyslechnu návrhy koaličních partnerů, co by mohlo fungovat lépe. Chci věřit tomu, že nejde o uměle vyvolaný spor k zakrytí reálných problému v plynárnách. Rád vyjdu vstříc našim koaličním partnerům, ale nelze čekat, že téma plynáren opustíme,“ uvedl Hřib. Dodal, že na dnešek svolal v obvyklém pondělním termínu koaliční schůzku, ale zástupci Spojených sil uvedli, že se jim to nehodí, přestože si setkání v neděli vyžádali. Jimi požadované jednání tak bude pravděpodobně koncem srpna.

Klub Spojených sil v neděli v podvečer řešil spor, který mezi TOP 09 a primátorem vyvstal ohledně městské firmy Pražská plynárenská. Hřib v posledních měsících kritizuje její vedení a jmenovitě ředitele Pavla Janečka. Minulé pondělí se na radě pokusil nechat odhlasovat Janečkovo odvolání, proti se postavili radní za Spojené síly i Prahu Sobě. Podle Pospíšila, který byl v té době na dovolené, šlo o porušení předchozí dohody, že se zástupci koalice nejprve s Janečkem sejdou, a zároveň o zásah do kompetencí radního Jana Chabra (TOP 09), pod kterého plynárny spadají. Hřib uvedl, že záměr Janečka odvolat avizoval předem.

Tomuto vývoji předcházel spor o vyplacení tantiém pro bývalé členy dozorčí rady firmy a také o zrušení míst v dozorčí radě určených pro zástupce zaměstnanců. Schůzka k situace ohledně Pražské plynárenské za účasti jejího vedení se zatím neuskutečnila, její termín není jasný.

Napaden piráty: Pražská plynárenská se stala politickým bojištěm, říká její šéf Janeček

Šéf Pražské plynárenské Pavel Janeček ( Autor: Martin Pinkas/Euro )

Nejde o jediný spor v koalici, konflikty mezi Spojenými silami a zejména TOP 09 a Piráty se od jejího začátku loni v listopadu objevují pravidelně. Kromě plynáren se řešila například otázka identifikace či zdanění prázdných bytů, neshody byly také ohledně pokračování privatizace bytů. Pospíšil a Hřib se rozcházeli i v otázce obnovy mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Není jasné, zda se strany shodnou také v otázce plánovaného navýšení koeficientu daně z nemovitosti.

