Od roku 2000 v Praze přibylo 180 hektarů lesa. Magistrát letos vysadil 160 tisíc stromů

Les Arborka se rozkládá na 18 hektarech. Obyvatelům Satalic i sousedních Kyjí by měl sloužit k rekreaci. Proto zde město vybudovalo více než dvouapůlkilometrový asfaltový okruh vhodný k jízdě na kole i bruslích. Pro pěší je tu i mlatová cesta. Zatím město za Arborku zaplatilo 11 milionů korun. Tři čtvrtiny této sumy padly na vybudování cest. V následujících týdnech by tu měly být instalovány lavičky a další mobiliář. V dubnu zde magistrát vysadil asi 90.000 stromů. Les by měl v budoucnu odhlučnit obydlenou část Satalic od nedaleké dálnice a továrny.

Kolem 70.000 stromů Praha letos vysázela v Běchovicích. Od roku 2017 tu buduje les V Panenkách. Jedním z nových lesů, které město v minulých letech založilo, je dále třeba Robotka u Dubče. Na jaře roku 2020 by měl začít vznikat les Na Musile v Kunraticích, řekl Dan Frantík z magistrátního odboru ochrany prostředí.

O lesy v majetku Prahy se stará městská firma Lesy hlavního města. Největším pražským lesem je Kunratický, který se rozkládá na ploše 284 hektarů. Zhruba o 30 hektarů menší je Divoká Šárka, která zároveň patří mezi chráněná území.

V metropoli je přibližně 5000 hektarů lesů, což je deset procent z celkové rozlohy města.