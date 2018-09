Nezaměstnanost v Praze v srpnu mírně vzrostla na 2,2 procenta

Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i ty nezaměstnané, kteří nemohou do práce nastoupit hned, třeba lidi na rekvalifikačních kurzech či v pracovní neschopnosti, ženy na mateřské dovolené nebo vězně. Dosažitelných uchazečů o práci, tedy lidí schopných okamžitě nastoupit, ve věku od 15 do 64 let bylo letos ke konci srpna v Praze 18.371, meziměsíčně zhruba o 180 více.

Praha má ze všech regionů České republiky jeden z nejnižších poměrů počtu nezaměstnaných k množství volných míst. Na jedno místo připadá v Praze v průměru 0,3 uchazeče. Nejnižší poměr mají Tachovsko a Pardubicko s 0,1 uchazeče na místo, a naopak nejvyšší Karvinsko, kde na jedno místo připadá téměř šest uchazečů.

Celorepubliková nezaměstnanost v srpnu stagnovala na 3,1 procenta. Bez práce bylo 230 499 lidí, což je nejnižší srpnová hodnota od roku 1997. Počet volných pracovních míst vzrostl na více než 313 tisíc.

