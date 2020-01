Nejvýznamnějšími projekty Prahy v roce 2020: metro D a opravy mostů

Pražské mosty, ilustrační foto Autor: Tomáš Novák/Euro

Mezi nejvýznamnější projekty v dopravě bude letos v hlavním městě patřit stavba metra D, opravy mostů nebo dostavba chybějícího úseku vnitřního silničního okruhu z Pelc-Tyrolky do Štěrbohol známého jako Vlasta. Město bude také upravovat křižovatky nebo se státem spolupracovat do dostavbě Pražského okruhu mezi D1 a D11. Uvedl to náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).