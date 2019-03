Něco jako Rudolfinum. Začala tu Gottwaldova kariéra, teď Domovinu milují hudebníci

Ze dvou nevelkých reprobeden se rozehrají první tóny bondovské písničky Skyfall od zpěvačky Adele a Ota Pavlas začne spokojeně pokyvovat hlavou. Ať už člověk stojí pod pódiem, nebo na druhé straně u dveří, prostorový zvuk je všude vynikající. „Často tu nahrávají filharmonici, dokonce i z Japonska,“ pyšní se Pavlas, který dělá v kulturáku Domovina, který se nachází v pražských Holešovicích, správce.

“Že tu přesně před devadesáti lety - 18. až 23. února 1929 - proběhl pátý sjezd KSČ, kde se k moci dostalo radikální křídlo strany v čele s Klementem Gottwaldem, do očí nebije. Stavba prošla po povodních roku 2002 rekonstrukcí a v samotné Foerstrově síni, kde komunisté zasedali, jsou od té doby nové parkety i štuky. Všechno ostatní se pouze oživilo a opravilo, čímž zůstala zachována výborná akustika. Začátek minulého století tu pamatuje původní ventilace i střešní okna, kudy dřív proudilo světlo, a v létě se dala otevřít. Což nyní kvůli klimatizaci není možné.

Několik desetiletí sem chodí i Jaroslav Krček, vedoucí a dirigent souboru Musica Bohemica. Už před revolucí pracoval pro podnik Supraphon, který si v Domovině vybudoval nahrávací studio. „Je tam měkká akustika s krásným dozvukem,“ rozplývá se Krček nad sto let starou architekturou pražských inženýrů Duška, Kozáka a Máci. Podle Krčka se Foerstrovu sálu může co do akustiky rovnat jen Dvořákova síň v Rudolfinu. „Domovina má znamenitě provedený sál. Vždycky, když si můžu vybrat, nahrávám tam,“ pokračuje Krček.

Kromě Foerstrovy síně je o patro níž další velký prostor, kde dřív fungovalo kino a dnes tam hraje Divadlo Na Maninách. Kromě toho se v památkově chráněné Domovině scházejí i důchodci na přednášky univerzity třetího věku a taneční hodiny, často tu probíhají i plesy. „Jediný problém za celou dobu byl, když si tu udělala akci škola pro budoucí policisty a na záchodě rozkopli pisoár,“ vybavuje si Pavlas.

