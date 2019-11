"Nechceme billboardovou džungli." Před magistrátem se objevily nápisy proti vizuálnímu smogu

Na cedulích je napsáno „Nechceme billboardovou džungli“, „Billboardy znásilňují Prahu“ nebo „Vizuální smog zabíjí“. Po osmé hodině ranní u nich někdo odpálil pyrotechniku. Za stěrači parkujících aut se také objevily letáky odkazující na facebook skupiny Zhotoven, podle kterých chystaná soutěž na nový mobiliář bude znamenat zvýšení počtu reklamních ploch.

Na facebookové stránce skupiny lidé opakovaně vznesli dotaz na její možné napojení na společnost JCDecaux, která v hlavním městě provozuje reklamu v metru a na mobiliáři. V případě metra se její dceřiná společnost Rencar soudí s pražským dopravním podnikem. Skupina to na facebooku odmítla s tím, že jí jde o modernizaci mobiliáře. To, že by měla firma JCDecaux nebo její spolupracovníci něco společného se skupinou nebo s dnešní akcí u magistrátu, popřel i mediální zástupce Jiří Chvojka. „JCDecaux ani já s tím nic společného nemáme,“ sdělil Chvojka.

Rok primátora Hřiba: spory s Čínou, v koalici i s premiérem

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) ( Autor: čtk )

Letáky za stěrači, kritizující zvýšení počtu reklamy v ulicích, narážely zřejmě na připravovaný tendr na přístřešky MHD, které provozuje společnost JCDecaux. Minulé vedení magistrátu označilo podmínky smlouvy za nevýhodné a rozhodlo o tom, že se uspořádá nový tendr na společnost, která bude mobiliář výměnou za možnost prodávat reklamní plochy provozovat. Magistrát nyní tendr připravuje, platnost smlouvy s JCDecaux skončí 30. června 2021. Firma přístřešky vlastní a plánuje si je odmontovat a odvézt, zároveň se chce zúčastnit nového tendru.

Zhruba 900 přístřešků MHD provozuje JCDecaux na základě smlouvy z roku 1994. Kromě toho má společnost Rencar ze skupiny JCDecaux také exkluzivní smlouvu z roku 1997 na reklamu v MHD s dopravním podnikem, o její platnost se však obě strany přou. Soud nedávno nepravomocně rozhodl, že je kontrakt od počátku neplatný. JCDecaux uvedla, že smlouvu považuje za platnou, plochy poskytovat nepřestane a bude se právně bránit.

