Na most u stanice Vltavská se vrátí doprava. Bude se jezdit jedním pruhem

„Konstrukce mostu byla zatížena až do 130 procent své normální nosnosti. Zkoušky nám daly detailní podklady k tomu, v jakém stavu se most nachází a že je možné na něj omezeně vrátit dopravu,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Kvůli bezpečnosti vznikne jen jeden jízdní pruh, který bude uprostřed mostu. Stavba bude podepřena. Podle ředitele Technické správy komunikací TSK Petra Smolky zajistí stabilitu mostu na několik let. Co bude s mostem dál, zatím není jasné. Scheinherr řekl, že jeho oprava by byla natolik nákladná, že jej bude nutné zřejmě zbourat.

Při zkouškách společnost INSET použila tři vozidla o hmotnosti až 90 tun, které postupně najížděly na most. „Zkoušely jsme to uprostřed rozpětí každého pole, těch tam je pět, teprve poté jsme přistoupili přímo ke kritickým řezům, kde most vykazuje porušení,“ řekl ředitel INSET Ludvík Hegrlík. Při tom odborníci sledovali, jak se most chová.

Po zkouškách zasedla komise oborníků a zástupců města a TSK. „Z výsledků můžeme říct, že se chová pružně a snese statické zatížení. V jednom parametru je poškozen výrazně, má aktivní trhliny, které tam být nesmějí. Souhlasili jsme, že v omezeném provozu může se vrátit doprava,“ řekl Hegrlík.

Kdy se do plného provozu vrátí tramvaje mezi Vltavskou a Těšnovem, není jasné. Možné to bude teprve po vybudování finálních podpěr. Tramvaje nyní jezdí pouze v jednom směru. „Takto to prozatím zůstane a my nyní budeme pracovat na podepření mostu, protože dosud není podepřen, ale pouze staticky zajištěn,“ řekl Scheinherr. Současné podpěry stojí v části kolejiště, ty nové již provozu tramvají nebudou bránit.

Magistrát začal řešit budoucnost mostu v souvislosti s celkovou proměnou Vltavské a prostoru nádraží Bubny-Zátory. „A všechny zásahy je třeba plánovat v souvislosti s opravou Hlávkova mostu, protože by nedávalo smysl dělat stavební úpravy na konci toho mostu, když bude opravován. To se musí zahrnout do přeměny místa,“ řekl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

TSK uzavřela most navazující na magistrálu letos v říjnu na základě informací o špatném stavu stavby od firmy Pontex, která prováděla diagnostiku mostu. TSK následně v noci z 23. na 24. října most navazující na magistrálu ve směru z centra uzavřela. Provoz byl několik týdnů zastaven i pod konstrukcí a přerušil se provoz tramvají z Vltavské na Hlávkův most.

TSK nyní zkoumá mimo jiné Hlávkův most a most Legií, které rovněž jsou ve špatném stavu. Havarijní je také Libeňský most, který se musel začátkem roku dočasně uzavřít pro auta i tramvaje. Rekonstrukci potřebuje i Palackého most mezi Podskalím a Smíchovem a řada dalších mostních konstrukcí.

