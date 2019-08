Milion chvilek připomíná demonstrace 1969. Na Václavském náměstí čeká až pět tisíc lidí

Krvavé potlačení protestních akcí pořádaných na den přesně rok po zahájení okupace tehdejšího Československa sovětskými vojsky znamenalo podle dalšího z řečníků zlomení páteře národa, následovalo 20 let takzvané normalizace. „Doba otevřela dveře lidem jako je Andrej Babiš,“ spojil další z řečníků nedávnou historii s kritikou premiéra Andreje Babiše, který čelí podezření ze spolupráce s StB. Někdejší redaktorka Kamila Moučková pak připomenula, že prezident Miloš Zeman dnes v Lánech přijal předsedu KSČM Vojtěcha Filipa. „Komunisti po třiceti letech radí vládě, jsou všude, je to nebezpečné. Nenechme si to líbit,“ uvedla.

Organizátoři pochodu plánují zastávku u sídla KSČM v ulici Politických vězňů, kde uctí památku obětí pěti minutami picha. Na náměstí lidé volali hesla „Hanba vládě“ a pískali. „Už jsme tady Babiši, Evropa to uslyší,“ skandovali pod velkou vlajkou EU.

Demonstrant na plný úvazek: Jako politik se necítím, říká Minář

Připomenutí roku 1969 se dnes večer konají nejenom v Praze, ale i v dalších městech. Iniciativa chce připomenout 50 let staré události, kdy se na první výročí okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy konaly občanské protesty. Rozehnaly je československé bezpečnostní složky. Zákrok si tehdy vyžádal podle nových informací sedm mrtvých a mnoho zraněných. Tehdejší masové protesty začaly už 19. srpna, lidé při nich vyjadřovali nespokojenost s politikou nového komunistického vedení. Vyvrcholily 21. srpna. O den později přijalo předsednictvo Federálního shromáždění takzvaný pendrekový zákon, který legalizoval krvavé zásahy proti demonstrantům.

Milion chvilek pro demokracii letos uspořádal sérii demonstrací za nezávislost justice a proti Babišovi. Poslední akce se stala největší demonstrací po listopadu 1989. Další velkou demonstraci na pražské Letné spolek plánuje na 16. listopadu, tedy den před připomínkou Dne boje za svobodu a demokracii. Pořadatelé akcí například vyčítají prezidentu Zemanovi, že záměrně rozděluje společnost, prosazuje zájmy Ruska a Číny nebo porušuje ústavu. Kritizují také podporu vlády od komunistů nebo střet zájmů, ve kterém je podle nich premiér Babiš.

