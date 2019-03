Letiště Praha loni zvýšilo tržby o sedm procent na 8,45 miliardy korun

Hlavní složku příjmů letiště tvoří letecké výnosy, které se loni meziročně zvýšily o 5,4 procenta na přibližně šest miliard korun. Ještě vyšší růst pak letiště zaznamenalo v kategorii neleteckých výnosů, kam patří například příjmy z pronájmů komerčních zón či z parkovacích poplatků. Zde se tržby oproti roku 2017 zvýšily o 9,2 procenta na 2,5 miliardy korun.

„Za růstem výnosů stojí obecně nárůst leteckého provozu a počtu cestujících, v neleteckém obchodě dále pak rostoucí výnosy komerční zóny na Terminálu 1, loňské rozšíření parkovacích kapacit o téměř 600 nových parkovacích míst, ale také větší zájem o salonky a VIP služby,“ uvedl mluvčí letiště Roman Pacvoň.

Očekává se, že tržby by měly růst i letos. V lednu letiště otevřelo novou komerční zónu na Terminálu 2 o celkové rozloze 2200 metrů čtverečních, letiště navíc letos plánuje i další investice. Očekává se také růst cestujících.

Pražské letiště plánuje v příštích letech rozsáhlé investice za téměř 27 miliard korun. Navyšovat by se měla především jeho kapacita, která je v současnosti na 17 milionech odbavených cestujících za rok. Do roku 2026 by se maximální kapacity měly navýšit přibližně o čtyři miliony. Hlavní část investic by měla směřovat na stavbu nové paralelní dráhy a rozšíření Terminálu 2.

