Koněvovu sochu by mohl nahradit památník osvoboditelů, navrhuje Praha 6

Socha sovětského maršála Ivana Koněva na Praze 6 Autor: čtk

Praha 6 by mohla vypsat výtvarnou soutěž na památník osvoboditelů Prahy od nacistů, který by nahradil pomník maršála Ivana Koněva na náměstí Interbrigády. Na dnešním jednání zastupitelstva šesté městské části to řekl starosta Ondřej Kolář (TOP 09). Zároveň je ovšem nutné najít důstojné místo, kam přesunout Koněvovu sochu, doplnil.