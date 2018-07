K metropolitnímu plánu dorazily stovky připomínek. Magistrát je zahlcen

Úředníci jsou podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana s evidencí ve třídenním skluzu a celkový počet podání by měl být znám do tří týdnů. Podrobnější a přesnější údaje budou známy až po roztřídění, což zabere několik měsíců. Metropolitní plán, který má od roku 2023 určovat výstavbu v Praze, kritizuje většina městských částí a řada dalších institucí.

„V současné chvíli počet podnětů nemá žádnou vypovídající hodnotu. Ze zkušenosti víme, že právě v posledních dnech dochází k největšímu nárůstu doručovaných připomínek a ještě nemáme všechna podání zaevidovaná,“ uvedl Hofman. Dnes mohou lidé ještě poštou posílat připomínky, které dojdou v dalších dnech.

Za zhruba tři týdny budou úředníci znát celkový počet podání. „Toto číslo však může být i zavádějící, jelikož nezohledňuje počet připomínkujících, duplicitu podání a podobně,“ uvedl mluvčí.

Podrobnější roztřídění a evidování připomínek a jejich autorů zabere odhadem půl roku. Podle harmonogramu by měl úřad podněty zpracovat, vyhodnotit a zapracovat do návrhu do dvou let, bude však záležet na jejich počtu. Úředníkům s tím pomůže městský Institut plánování a rozvoje (IPR), který návrh plánu připravil.

Připomínky mohou podávat jednotlivci, spolky, firmy, městské části i další instituce. Podněty radnic a veřejných institucí mají často formu takzvaných zásadních připomínek, které bude muset pražské zastupitelstvo při projednání řešit každou zvlášť. Připomínky jednotlivců či firem budou zastupitelé s ohledem na jejich počet schvalovat hromadně na základě doporučení úředníků. Při schvalování stávajícího územního plánu, který začal platit v roce 2000, dorazilo 16.000 připomínek.

Po zpracování připomínek z prvního kola projednávání bude následovat kolo druhé, které by se v ideálním případě mohlo konat v roce 2020. Podle současného termínu by měl nový územní plán začít platit v roce 2023. Původně měl platit už od roku 2020, zastupitelé lhůtu prodloužili o tři roky.

Územní plán je klíčovým dokumentem, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu. Kolem nového územního plánu v minulosti panovaly spory, kvůli kterým skončil v čele IPR Petr Hlaváček a dočasně také hlavní autor nového plánu Roman Koucký. Nakonec se do čela týmu, připravujícího plán, po vítězství ve výběrovém řízení opět vrátil.

