Hřib: Zastavili jsme zbytečné technologické projekty za více než 100 milionů

V křesle pražského primátora sedíte rok a čtvrt. Zcela upřímně, v momentě, kdy radnici vedou Piráti, bych čekal razantní posun Prahy v IT, e-governmentu či oblasti smart city ať už jde o technologické vychytávky pro obyvatele a návštěvníky, nebo podnikatele.

V IT se děje několik věcí, ale snažíme se postupovat podle hesla, že si věci zkoušíme nejdřív na sobě. Vlajkovou lodí je Portál Pražana, kde jsme ve stadiu prototypu a během několika měsíců či půlroku by měl být projekt ve fázi, že si lidé budou moci z domova vyřídit spoustu administrativních záležitostí. Podařilo se nám resuscitovat některé šikovné aplikace, třeba Změňte to pro vylepšování okolí, kde Pražané bydlí.

Dříve nebo později však narazíme na určitý technologický limit, kdy nemůžeme jen vylepšovat „fasádu“, ale je nutné paralelně pracovat na zlepšení IT uvnitř. Problém je, že po předchůdcích jsme zdědili klíčové informační systémy, které jsou zastaralé a nepružné. Je to takový slon, nebo spíš monolit, a my pracujeme na tom, aby se rozdělil a následně znovu zapojil pomocí integrační platformy. Díky tomu vzniknou části informačního systému, které bude možné nezávisle vyměňovat, což je podle mého názoru jediný možný způsob, jak modernizovat tak velký systém, aniž by se úřad položil. A bohužel, taková práce nebude navenek vidět velice dlouho. Ale co je vidět, jsou zastavené a zrušené IT projekty za více než 100 milionů a investice za další desítky milionů korun.

Chytré město: Praha je nejostřejší tužka ve středoevropském penále

Chytré lampy v blízkosti Karlínského náměstí měří znečištění ovzduší. ( Autor: Martin Pinkas/Euro )

Hovoříte o auditu městských IT zakázek?

Ano. Na jeho základě jsme zjistili, že některé projekty jsou nesmyslné, zbytečné nebo duplicitní. Třeba se ukázalo, že zakázka za 48 milionů je zadaná naprosto nevhodně, protože část daných technologií už město v podstatě má. Zrušili jsme nákup softwaru, protože vyšlo najevo, že magistrát takové programy nepotřebuje. Pozastaveny byly některé projekty, které neměly – přestože byly objednány u dodavatelů – metodicky vyřešené procesy.

Naopak naše městská firma Operátor ICT zapracovala na datové platformě Golemio, která je vlajkovou lodí celé smart city agendy v metropoli. Protože jsme přesvědčeni o smysluplnosti tohoto směru, zpřístupnili jsme Golemio pro bezplatné využití dalším úřadům i komerčním subjektům. Zřejmě i díky tomu jsme získali první cenu v letošním ročníku soutěže Společně otevíráme data, organizované Nadací OSF.

Open source je určitě fajn počin, ale kdy bude Praha konečně alespoň trochu smart?

Z projektů, které již běží, je znám především systém na odpady, konkrétně měření zaplněnosti košů. V budoucnu by měla nad takovými daty být nějaká nadstavba v podobě business intelligence, aby úředníci měli nástroj, jak s těmito informacemi pracovat, a obyvatel Prahy by mohl zjistit, kdy konkrétně bude „jeho“ kontejner s tříděným odpadem vyvážen.

