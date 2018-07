Harley-Davidson slaví 115. výročí. Do Prahy se sjelo 60 tisíc motorkářů

Akce odstartovala již ve středu večer koncertem Rolling Stones v pražských Letňanech. Odtud se oslavy přesunuly do areálu holešovického Výstaviště a do Středočeského kraje. Doprovodný program zahrnuje mimo jiné i testovací jízdy motocyklů, gala Muaythai nebo charitativní dražby. Ve Středočeském kraji organizátoři vytipovali deset tras napříč krajem, které z něj představí to nejlepší.

V sobotu Prahou projede spanilá jízda celkem čtyř tisíc motocyklů. Pražané se tak musejí připravit na uzavírky. Celkem se na akci sjelo na 60 tisíc motorkářů a dorazilo i dalších 40 tisíc návštěvníků.

Praha byla vybrána díky dobré infrastruktuře i ubytovacím kapacitám. „Chtěli jsme také místo, které bude mimořádně atraktivní a přitažlivé, kam se všichni naši zákazníci budou opravdu chtít jet podívat. A to Praha a Česká republika splňují,“ popisuje výběr z kandidátských měst Trevor Barton, manažer péče o zákazníky Harley-Davidson International.

Slavné oběti obchodní války. Na odvetu EU doplatí Jack Daniel’s i Harley-Davidson

Na pořádání akce se podílí magistrát i Středočeský kraj. Zastupitelé hlavního města schválili dotaci pět milionů, Středočeský kraj poskytl dalších deset milionů. Celkové náklady akce jsou 91,2 milionu korun.

Oslavy výročí by měly podle studie společnosti KPMG do veřejných rozpočtů přinést až 550 milionů korun. KPMG vyčíslila průměrnou denní útratu zahraničních hostů na 3500 až 4700 korun za osobu, domácích na 1100 až 2500 korun. Z každé vydané koruny půjde 44 haléřů do veřejných rozpočtů, uvedli pořadatelé.

Nad akcí převzal záštitu velvyslanec USA v Česku Stephen King. „Jsem velmi rád, že hned v prvním roce mého působení ve vaší krásné zemi mohu podpořit akci, která minimálně na evropské úrovni spojuje USA a jeho žijící motocyklovou legendu s vlastí nejstaršího Harley klubu na světě,“ uvedl King.