Harley-Davidson oslaví v Praze 115 let. Akci zaštítí americký velvyslanec

Oslavy 115. výročí Harley-Davidson se v Praze uskuteční ve dnech 5. – 8. července.

„Jsem velmi rád, že hned v prvním roce mého působení ve vaší krásné zemi mohu podpořit akci, která minimálně na evropské úrovni spojuje USA a jeho žijící motocyklovou legendu s vlastí nejstaršího Harley klubu na světě,“ uvedl při podepsání memoranda King. „Je to pro mne i pro USA o to důležitější, že letos tomu bude 100 let od vzniku vaší demokratické republiky, události, na které se má země tak významně podílela,“ dodal. Kromě ambasády, magistrátu a hejtmanství daly záštitu oslavám také Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo kultury a Asociace krajů ČR.

Spolumajitel Harley-Davidson Praha Jaroslav Vavřina a americký velvyslanec v Česku Stephen King

Organizátoři oslav považují podporu amerického ambasadora za velkou čest. „Memorandum je jasným signálem, že oslavy nebudou jen lokální akcí, ale přesahují svým významem hranice naší země. Praha je pouze jedním ze dvou měst na celém světě, kde se 115. výročí Harley-Davidson bude slavit,“ připomněl zástupce organizačního týmu a spolumajitel H-D Praha Jaroslav Vavřina. Dodal, že podepsání memoranda pomůže propagaci akce nejen u nás, ale i v celé Evropě.

Ve středu 4. července zahájí oslavy koncert legendární rockové skupiny Rolling Stones na výstavišti v Letňanech. Od 5. do 8. července bude na Výstavišti Holešovice k vidění hlavní expozice, další místa oslav budou rozeseta po celé Praze a středních Čechách. Součástí bude i spanilá jízda napříč Prahou nebo největší výstava motocyklů Harley-Davidson v Evropě.