Ficův manažer Augustín úřaduje v DPP. Chce zrušit chystaný rozvoj holešovického nádraží

Pražský dopravní podnik (DPP) má nového pána. Směr, jakým se ubírá jedna z nejlukrativnějších městských firem v Česku, výrazně určuje nový finanční ředitel podniku Matej Augustín, někdejší šéf slovenské státní železniční společnosti Cargo Slovakia z dob první Ficovy vlády.

Augustín podle informací týdeníku Euro ze dvou nezávislých zdrojů z dopravního podniku inicioval revizi celého připravovaného projektu společného podniku se společností Nové Holešovice Development developera Serge Borensteina, jeho dvorního architekta Jana Ludvíka a podnikatele Thomase Samiiho na rozvoj stanice metra Nádraží Holešovice a jejího okolí.

Dopravní podnik si na Augustínovu žádost zadal posudek u konzultantské společnost EY. Ta by měla vyhodnotit relevantnost konkurenční nabídky na vznik společného podniku, kterou předložila společnost CPI developera Radovana Vítka. „Tento posudek vyznívá tak, že nabídka CPI je skutečně relevantní a pokud by ji dopravní podnik ignoroval, vystavil by se riziku správní žaloby,” řekl týdeníku Euro vlivný člen dozorčí rady dopravního podniku, který si nepřál být jmenován.

Augustín proto prosazuje konec chystaného společného podniku s Borensteinem, Ludvíkem a Samiim a vyhlášení nové otevřené soutěže na investora v tomto mnohamiliardovém projektu. „Můžu vám potvrdit, že tato věc bude předmětem úterního jednání představenstva,” sdělil Euru Matej Augustín. Střet o rozvoj holešovického nádraží odkrývá hlubší politické spory o vedení pražského dopravního podniku mezi dvěma politickými skupinami, které tvoří nynější pražskou koalici.

