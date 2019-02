Velké rozdíly v cenách bytů: dojíždět do Prahy se nejvíc vyplatí ze Slaného a Kralup

Dojíždění za prací do centra Prahy veřejnou dopravou se s ohledem na ceny bytů nejvíce vyplatí ze Slaného, Kralup nad Vltavou či Kolína. Nejméně výhodné je v tomto ohledu dojíždění z Poděbrad. Zjistil to internetový srovnávač valuo.cz, který porovnával ceny bytů ve městech s více než deseti tisící obyvateli a dojezdovým časem do metropole do jedné hodiny. Letos takových měst našel 12, loni jich bylo o tři více.