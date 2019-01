HDP v Praze činí téměř milion korun na osobu. Dvakrát více než ve zbytku země

Hlavní město stabilně vytváří zhruba čtvrtinu českého HDP. V roce 2017 to bylo 25,43 procenta českého HDP, proti roku 2016 podíl téměř o půl procentního bodu stoupl. Hlavní město je ale sídlem většiny orgánů státní správy a zároveň soustřeďuje centrály řady firem s celostátní působností.

Praha je v HDP na obyvatele jediným krajem nad celorepublikovým průměrem. Nejvíce se mu přibližuje Jihomoravský kraj se 450 135 korunami HDP na občana. Nejvýraznější meziroční růst HDP na obyvatele vykázal v roce 2017 Královéhradecký kraj, kde HDP na obyvatele stouplo o 10,2 procenta na 442 046 korun.

Statistici u regionálního HDP vždy upozorňují, že údaj do značné míry ovlivňují lidé, kteří do daného regionu dojíždějí za prací a zvyšují tak jeho hospodářskou výkonnost na úroveň, kterou by jen s místními nedosáhl. V případě přepočtu HDP na jednoho zaměstnaného překračuje HDP v Praze celostátní průměr „pouze“ o 48 procent. Nad celorepublikovým průměrem, podle kterého na jednoho zaměstnaného v Česku připadá 944 104 korun HDP, je ještě Středočeský kraj.

Dluhy Pražanů vzrostly na 393 miliard korun. Meziročně se zvýšily o desetinu

O výši životní úrovně občanů o něco lépe vypovídá čistý disponibilní důchod domácností, což je součet příjmů, kterým mohou domácnosti disponovat. Hodnota tohoto ukazatele dosáhla v roce 2017 v přepočtu na jednoho obyvatele Česka 230 243 korun. Za jeden rok disponibilní příjmy jednotlivce stouply o téměř 10 tisíc korun. Nad republikovým průměrem je opět Praha s příjmy 307 333 korun, ale také Středočeský a Plzeňský kraj. K průměru se blíží i Jihomoravský kraj s ročními příjmy 228 749 korun na obyvatele a Královéhradecký kraj s 225 712 korunami.

Meziroční růst HDP na obyvatele byl v roce 2017 v Česku rychlejší než růst disponibilních příjmů domácností. Zatímco HDP na obyvatele Česka stouplo o 5,5 procenta, disponibilní příjmy na obyvatele se zvýšily o 4,43 procenta. V Praze tomu ale bylo naopak - HDP na obyvatele stouplo o 6,4 procenta, zatímco disponibilní příjmy obyvatel rostly o výraznějších 7,25 procenta. Rychlejší růst příjmů na obyvatele oproti růstu HDP na obyvatele zaznamenaly ještě kraje Jihočeský, Karlovarský a Moravskoslezský.

Přečtěte si také:

Cizinci koupí až čtvrtinu nových bytů v Praze. Atraktivní je pro ně centrum

Chytré město: Praha je nejostřejší tužka ve středoevropském penále

Desetina Pražanů dává za bydlení více než polovinu svých výdajů