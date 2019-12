Central Group postaví v Praze 6 čtvrť s 2200 byty, hotovo má být v roce 2030

„Vedle toho postavíme na své náklady pro městskou část čtyři mateřské školy za zhruba 100 milionů korun. Dále jí převedeme zdarma pozemek pro výstavbu základní školy se sportovištěm pro 680 žáků. Vytvoříme zde i velký veřejný prostor s centrálním náměstím,“ uvedl majitel Central Group Dušan Kunovský. Součástí budou podle něj prostory pro služby, obchody, restaurace a kavárny. Pozemek koupil Central Group v roce 2014 od rakouské firmy Immofinanz.

Podle Kunovského by se měla nová čtvrť stavět v pěti etapách zhruba po 400 bytech. Nové domy by měly mít převážně čtyři až šest podlaží, maximálně osm podlaží. „Konečnou podobu nové čtvrti určí architektonický workshop, který do návrhu staveb zapojí pro dosažení pestrosti lokality více architektonických ateliérů s mnoha koncepty. Podobný postup se nám osvědčil při návrzích Parkové čtvrti na Žižkově,“ doplnil Kunovský.

Nyní je na pozemku na pomezí Liboce a Ruzyně skladový areál s intenzivní kamionovou dopravou. Sklady a kanceláře zde bude investor pronajímat minimálně do poloviny roku 2023. „Do té doby už by mohla být hotová změna územního plánu, která zde umožní výstavbu bytů. Také by už možná mohlo být vyřízeno stavební povolení na novou výstavbu,“ dodal Kunovský.