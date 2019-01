Bertramka by měla být národní památkou, navrhne ministr kultury Staněk

Na Bertramce se dnes sešel s vedením Mozartovy obce a Prahy 5; ti byli v minulosti účastníky soudních sporů, které skončily v roce 2009. „Pokusili jsme se zakopat válečné sekery na obou stranách účastníků řízení a myslím, že se nám to podařilo,“ uvedl. Bertramka se v roce 2010 otevřela v režii Mozartovy obce veřejnosti, od roku 2016 je však zavřená kvůli rekonstrukci. Loni na podzim se opravovalo venkovní schodiště. Už dnes je ale fasáda znovu opadaná. „Přestože to byla firma specializovaná na historické objekty,“ stěžoval si dnes předseda obce Tomislav Volek.

Ve vymrzlém objektu jsou sice nainstalované expozice, ale také zařízení po nájemníkovi, který v ní neúspěšně provozoval restauraci a učinil v ní i podle obce některé neadekvátní stavební zásahy. Mozartova obec si stěžuje na malou návštěvnost objektu a malý zájem turistů.

Staněk dnes uvedl, že po jeho nástupu do funkce u něj Praha 5 urgovala vyřizování podnětu na prohlášení Bertramky za NKP, který podala začátkem roku 2017. Kulturní památkou už je vila prohlášena po desetiletí. „Chtěl jsem si objekt prohlédnout, protože jsou některé názory, že z hlediska historické podoby už Bertramka nevypadá tak, jak ji mohl vidět Mozart,“ řekl Staněk. Usedlost prošla několika přestavbami. „Nicméně základ myšlenky na prohlášení za NKP je Mozartův odkaz, fakt, že tu skutečně byl. Je to místo s geniem loci,“ míní ministr.

„Na dnešním jednání jsme se shodli na potřebě vytvoření memoranda o spolupráci mezi ministerstvem kultury, městskou částí Praha 5 a Mozartovou obcí. Jsme připraveni pomáhat Mozartově obci při obnově této jedinečné památky a šíření odkazu Wolfganga Amadea Mozarta,“ uvedl radní Prahy 5 Lukáš Herold.

Pokud památka má nejvyšší možný status státní ochrany, dosáhne její majitel na více podpory z veřejných zdrojů, stát ale může naopak také více tlačit na majitele, aby se o památku řádně staral. V případě špatné péče také může udělit vyšší pokutu. Praha dříve uvažovala o tom, že by se o Bertramku mohla starat některá z jí zřizovaných institucí.

Prohlášení objektu za NKP má podle Staňka výhodu „v případě jakýchkoli problémů“. Status národní kulturní památky umožňuje předkupní právo státu. To si myslím, že je z tohoto pohledu velice důležité, řekl.

Stav objektu podle něj není utěšený a potřebuje co nejdříve peníze, aby nevznikly další škody. Mozartova obec v minulosti podle Staňka žádala MK o dotaci jen jednou, ale žádost jí byla kvůli formálním nedostatkům vrácena. „Nabídli jsme obci součinnost, žádat může o podporu také u městské části či u magistrátu,“ připomíná.

NKP vyhlašuje vláda na návrh ministerstva kultury. Většinou se prohlašuje konvolut asi dvou desítek památek. Letos ho má vláda v plánu koncem roku, Bertramka se ale dostane na jednání vlády podle Staňka ještě do pololetí. NKP by se měl stát celý areál i se zahradou a hospodářskými budovami, v jejichž blízkosti dnes mají zřízena obydlí bezdomovci. Staněk zmínil, že pokud by se stav Bertramky zlepšil, mohlo by do ní Národní muzeum zapůjčit některé artefakty spojené s Mozartem či někdejšími majiteli vily manželi Duškovými, a tím zvýšit její atraktivitu.

