Babišův pomník v Letňanech nepůjde zakrýt plachtou

Když se dolnorakouský St. Pölten stal v polovině osmdesátých let hlavním městem spolkové země Dolní Rakousko, začalo padesátitisícové město řešit problém, kam umístit všechny zemské úředníky. Koncem devadesátých let proto dokončilo na břehu řeky Traisen impozantní Regierungsviertel, zcela novou, moderní vládní čtvrť, která se zdaleka neskládá jen z kanceláří.

V areálu lze nalézt četné prodejny a restaurace, knihovnu, koncertní sál, muzeum, mateřskou školu a na vše z osmdesátimetrové výšky shlíží vyhlídková věž Klangturm. Projektanti zkrátka neudělali žádnou chybu, která by způsobila, že by od nové čtvrti odradila lidi.

A přesto má Regierungsviertel mimo čas polední přestávky do živé městské čtvrti daleko. Po pobřežní promenádě se obvykle prochází jen hrstka lidí se psy nebo tam profrčí náhodný cyklista. A to je čtvrť vzdálena zhruba jen 15 minut chůze od historického centra plného korzujících obyvatel. Ti si přesto mezi moderní architekturu mimo pracovní dobu ani po dvaceti letech chodit nezvykli.

Podobě přitom dopadla většina vzletných záměrů všude ve světě a je dobré si je připomenout v době, kdy premiér Andrej Babiš bojuje s vedení Prahy o výstavbu vládní čtvrti v Letňanech. Tedy nikoli na místě vzdáleném slabou čtvrthodinku z centra jako v případě St. Pöltenu, ale mezi poli na konci předlouhé cesty na konečnou metra C.

Fungující tvoří kombinace lidí pracujících, obývajících, relaxujících a třeba i turistů. Jelikož v centru Prahy už bydlí málokdo a běžný obyvatel Prahy tam vyráží opravdu jen, když musí, vedla by výstavba vládní megačtvrti jen k další segregaci jednotlivých skupin a vyhnání z centra i těch, kteří tam dojíždějí za prací.

Zatímco střed Prahy by byl ponechán napospas turistům, v jiných částech města by se pouze pracovalo a jinde zase přespávalo. V časy, které těmto činnostem nejsou určené, by zely prázdnotou. I ekonomicky nevzdělaný člověk pochopí, že to není zrovna efektivní využití hmotných statků.

Nelze argumentovat ani praktičností a dostupností všech důležitých úřadů na jednom místě. Je jen málo profesí, které vyžadují jednání na ministerstvu obrany, zemědělství a třeba kultury zároveň. Dotyčný si zajede buď na Hradčany, na Těšnov nebo Malou Stranu a je rád, že se nemusí trmácet do Letňan.

Nevole primátora Zdeňka Hřiba vůči premiérovu plánu je tak pochopitelná. Nová vládní čtvrť nepřinese nic Praze, ani nikomu jinému. Byl by to jen předražený pomník Andreje Babiše. Na rozdíl od Koněva by se navíc přesouval na vhodnější místo jen stěží. Ani by nešel zakrýt plachtou

