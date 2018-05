ANO, ČSSD a Trojkoalice zahájily dohodovací řízení. Spor vyvolala debata o Libeňském mostu

„Dva členové Trojkoalice hlasovali proti programu zastupitelstva, což považujeme za zásadní a závažné porušení koaliční smlouvy,“ řekla primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Smlouvu údajně porušili starosta Prahy 7 Jan Čižinský (KDU-ČSL/Trojkoalice), který hlasoval proti schválení programu, a Matěj Stropnický (SZ/Trojkoalice), který se zdržel hlasování.

Na dnešní schůzce zástupci ANO a ČSSD Trojkoalici řekli, proč se domnívají, že smlouvu porušili. „V souladu s naší koaliční smlouvou jsme vyvolali dohodovací řízení, které bude trvat 30 dnů, a domluvili jsme se, že na dalších krocích se domluvíme příští středu. Do té doby bychom rádi věděli, zda koalice ještě existuje ze strany Trojkoalice a pan předseda (zastupitelů Trojkoalice Petr Štěpánek) nám slíbil, že nám to sdělí příští středu,“ řekla Krnáčová.

Podle předsedy SZ a klubu Trojkoalice Štěpánka je předmětem sporu osud Libeňského mostu. „Já bych rád rozptýlil tu mediální mlhu. Je to především o Libeňském mostu. Já zdůrazňuji, že my trváme na tom, aby byl opraven. Žádáme, aby to bylo projednáno za přítomnosti veřejnosti,“ řekl. Podpisy členů Trojkoalice pod koaliční smlouvou podle Štěpánka platí, což prý dnes ANO a ČSSD sdělil. „Na příštím jednání především chceme řešit, jak to bude s Libeňským mostem,“ řekl.

Podle předsedy klubu ČSSD Lukáše Kauckéhho jsou ale problémy v koalici dlouhodobější a jde o nejednotu uvnitř Trojkoalice. „Táhne se celým volebním období a občas vypluje více na povrch, občas méně, ale opravdu to není otázka pouze Libeňského mostu, tam je celá řada jiných sporných bodů a projektů, kde dlouhodobě není shoda s Trojkoalicí, zejména se Zelenými a se Starosty,“ řekl.

S interpretací Štěpánka nesouhlasí ani primátorka. Krnáčová řekla, že porušení koaliční smlouvy podle ní vůbec nesouvisí s otázkou Libeňského mostu a jde pouze o nepodpoření programu některými zastupiteli za Trojkoalici. Další řešení Libeňského mostu je samostatnou otázkou, která by se podle Krnáčové na jednáních o budoucnosti koalice vůbec neměla řešit.

Program dalšího jednání zastupitelstva bude vedení města teprve řešit. Podle Krnáčové bude záležet mimo jiné na průběhu dohodovacího řízení.

Spor vyvolalo čtvrteční hlasování o programu zastupitelstva, kdy se politici přeli, kam bude zařazen materiál o možné demolici mostu. Původně měl být projednáván odpoledne, nakonec ale zastupitelé odsouhlasili, aby byl prvním bodem jednání. To se nelíbilo Trojkoalici, a pro podobu programu nehlasovala, neboť by se podle jejích představitelů nemohla k tématu vyjádřit veřejnost.

